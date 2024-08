OCB tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới năm 2023

Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) chính thức được xướng tên “Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới năm 2023” tại Hội nghị thường niên do Tổ chức thẻ quốc tế JCB tổ chức. Đây là năm thứ 2 liên tiếp OCB nhận được giải thưởng danh giá này.

Theo đó, để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng, những năm trở lại đây, OCB đã và đang không ngừng cải tiến quy trình, chất lượng đem đến hành trình sử dụng thẻ an toàn, thông minh và linh hoạt. Cụ thể, quy trình phát hành thẻ được tinh giản tối ưu, khách hàng có thể đăng ký chỉ với vài thao tác đơn giản, các sản phẩm được thiết kế “may đo” với nhu cầu, sở thích của từng đối tượng khách hàng. Đơn cử, với 2 sản phẩm thẻ tín dụng nổi bật hiện nay là OCB JCB Platinum và OCB JCB Gold, chủ thẻ sẽ có cơ hội được hoàn phí thường niên năm đầu khi phát hành thành công.

Đặc biệt dành cho tín đồ của những thương hiệu đến từ xứ sở mặt trời mọc, khi thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và siêu thị Nhật Bản, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền lên đến 10%, cùng nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khác như: giảm đến 500.000 VND cho mỗi giao dịch tại các thương hiệu Traveloka, iVIVU, GoGi House, Kichi Kichi, Manwah, Điện máy Chợ Lớn, Thế giới di động, CellphoneS…; thỏa sức săn deal trên Tiki, Lazada, Shopee với ưu đãi 59.000 VND mỗi ngày; giảm 99.000 VND vào thứ bảy, chủ nhật, ngày đặc biệt; cùng hàng ngàn ưu đãi giảm giá, hoàn tiền lên đến 50% tại các đối tác liên kết khác của OCB.

Được biết, với những nỗ lực không ngừng, 3 năm trở lại đây, mảng dịch vụ Thẻ OCB đã có những bước tăng trưởng đột phá. Kết thúc năm 2023, tổng số lượng thẻ phát hành tăng trưởng 348% so với năm 2020 và đạt kỳ vọng tăng 93% ở các dòng thẻ ghi nợ khi so sánh với cùng kỳ 2022. Các chỉ số doanh số giao dịch thẻ tín dụng, dư nợ thẻ tín dụng, tổng thu thuần đều ghi nhận mức tăng trưởng dương so với năm 2022, cụ thể đạt tỷ lệ gia tăng lần lượt là 97%, 31% và 64%.

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, doanh số giao dịch thẻ tăng 27%, thu thuần tăng 32% so với cùng kỳ.

“Trong những năm qua, chúng tôi không ngừng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng và kết nối với nhiều đối tác nhằm đem đến cho khách hàng lợi ích tối đa. Do vậy, chúng tôi rất tự hào khi OCB là ngân hàng 2 năm liên tiếp được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới” tại sự kiện thường niên của JCB. Đây có thể xem như một lời khẳng định về chất lượng các sản phẩm cũng như sự tin tưởng của khách hàng dành cho các dịch vụ thẻ từ OCB”. Đại diện Lãnh đạo OCB cho biết.

Năm 2024, với mục tiêu duy trì tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi, OCB sẽ không ngừng đẩy mạnh đầu tư, phát triển mảng kinh doanh Thẻ. Theo đó, bên cạnh việc mở rộng hệ sinh thái thẻ, đa dạng dịch vụ thẻ, ngân hàng sẽ không ngừng tăng cường các phương thức bảo mật, tối ưu các ưu đãi nhằm mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, đại diện OCB chia sẻ thêm.