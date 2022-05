Ô tô mất lái lao vào quán cơm ven đường

TPO - Ngày 31/5, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Điều động Đại tá Đinh Tiến Nam – Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình - giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.