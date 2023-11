Ô tô điện VinFast VF 6: "Ông vua" tiết kiệm chi phí phân khúc SUV tầm trung

Khả năng vận hành vượt trội so với các xe ô tô chạy xăng cùng phân khúc nhưng chi phí sử dụng chỉ ngang xe máy là một trong những lý do thuyết phục hàng trăm gia đình đã đặt mua VinFast VF 6.

Chi phí sạc điện dưới 500 đồng/km

Được trang bị khối pin có dung lượng 59,6 kWh, VF 6 có khả năng di chuyển lên tới 399 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Nếu tính theo mức giá điện sinh hoạt bậc 5 (3,211 VNĐ/kWh, đã bao gồm VAT tại tháng 10/2023), trung bình mỗi km di chuyển, mẫu xe điện mới nhất của nhà VinFast chỉ tốn khoảng 480 đồng tiền sạc điện. Chi phí thuê pin VF 6 là 1,8 triệu đồng/tháng cho quãng đường 3.000 km, và 3 triệu đồng/tháng cho người đi nhiều hơn. Như vậy, khách hàng thuê pin sẽ chi thêm tương đương khoảng 600 đồng/km.

Anh Bùi Đức Lợi - người đang sở hữu một chiếc VinFast VF 8 và mới đặt mua thêm chiếc VF 6 cho vợ chia sẻ: "Sử dụng ô tô điện tiết kiệm chi phí vận hành hơn khoảng 2 lần so với xe xăng. Trong điều kiện hiện nay, ô tô điện chính là lựa chọn hiệu quả nhất về kinh tế, vừa tiết kiệm chi phí, vừa được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến".

Anh Nguyễn Trọng Chinh (Long Biên, Hà Nội), một người cũng vừa chốt cọc xe VF 6 cho biết, chiếc xe xăng phân khúc B mà gia đình anh đang sử dụng tốn khoảng 2,5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Với đặc thù di chuyển phần lớn trong nội thành Hà Nội, thỉnh thoảng đi du lịch ngoại thành trong vòng bán kính 100 km đổ lại, anh quyết định chuyển sang VF 6 để tiết kiệm chi phí. Anh chia sẻ ý định sẽ thuê pin với mức phí trả góp hàng tháng là 1,8 triệu đồng, vừa giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu mà vẫn rẻ hơn nhiều so với chiếc xe xăng hiện tại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những ai thường xuyên di chuyển trong phố với tốc độ chậm do giao thông đông đúc và kẹt xe tràn lan sẽ càng “thấm thía” hơn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện. Với đặc thù dừng xe là ngắt động cơ của xe điện, người dùng VF 6 sẽ không còn cảm thấy “xót” tiền xăng mỗi khi phải đứng chôn chân hoặc nhích từng chút một trong những đám đông ùn tắc.

Với những người thích “phượt” như anh Hoàng Nam Thái (TP. Hồ Chí Minh) hay đang sử dụng xe điện để chạy dịch vụ như anh Nguyễn Đức Tiến (Hải Phòng), thì việc VinFast nâng giới hạn quãng đường lên 3.000 km cho gói thuê pin 1,8 triệu đồng/tháng và không giới hạn km cho gói 3 triệu đồng/tháng thực sự là một thay đổi đáng giá. Anh Thái đã nhanh chóng tính nhẩm ra rằng, VF 6 sẽ là chiếc xe đi xuyên Việt tốn ít chi phí nhất. Còn anh Tiến thì cho hay, giờ chỉ lo làm sao có sức để “cày” thật nhiều chứ không còn bận tâm đến chi phí xăng hay điện nữa.

"Mức chi phí bảo dưỡng mà xe xăng không thể nào có được"

Không chỉ người thuê pin được hưởng lợi từ chính sách mới của VinFast, những khách hàng mua xe kèm pin thậm chí còn lợi hơn. Do được miễn phí sạc công cộng một năm nên người mua xe kèm pin gần như không phải mất thêm bất kỳ chi phí gì trong năm đầu tiên sử dụng. Mức giá 90 triệu đồng cho bộ pin gần 60 kWh, tương đương chỉ 1,5 triệu đồng/kWh cũng được các chuyên gia đánh giá là “rẻ nhất thế giới” hiện nay.

Chi phí bảo dưỡng rẻ chính là ưu điểm tuyệt đối của xe điện so với xe xăng, đã được rất nhiều người dùng kiểm chứng. Anh Hoàng Hải Phong (thành viên nhóm chủ xe VF 8 Miền Bắc) gần đây đã chia sẻ câu chuyện lần đầu đi bảo dưỡng xe VF 8 ở mốc 12.000 km với hóa đơn gây “sốc” là 225.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Một số thành viên khác cũng cho hay, nếu xe phải thay lọc gió, tổng chi phí bảo dưỡng sau 12.000 km cũng chỉ ở mức dưới 800.000 đồng. "Đây là mức chi phí bảo dưỡng mà xe xăng không thể nào có được", anh Phong khẳng định. Theo kinh nghiệm của những người sở hữu từ hai chiếc xe điện VinFast, chi phí bảo dưỡng năm đầu khó có thể vượt ngưỡng 1 triệu đồng vì không phải thay dầu hay thay thế các linh kiện cơ khí có kết cấu phức tạp như xe xăng.

Mặc dù có giá hấp dẫn, ưu đãi tốt và chi phí sử dụng rẻ đến bất ngờ, tuy nhiên VinFast VF 6 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến và sở hữu những thông số vượt trội so với các mẫu xe phân khúc B và C đang bán trên thị trường. Xe được thiết kế bởi Pininfarina - studio danh tiếng thế giới, gây ấn tượng từ bên ngoài với la-zăng 19 inch thể thao, không gian nội thất bên trong rộng rãi với chiều dài cơ sở lớn, động cơ điện có sức mạnh vượt trội trong phân khúc, cùng hàng loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS tiên tiến và gói dịch vụ thông minh VF Connect. Đây đang được xem là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc B và C hiện nay.

