Nước mắt điên rồ ở Oscar 2023

TPO - ''Everything Everywhere All at Once'' đã tạo nên một kỳ tích không tưởng với một bộ phim độc lập, phá vỡ kỷ lục phim nhiều đề cử Oscar nhất (11 đề cử) và thắng tận 7 giải trong số đó tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vừa diễn ra sáng 13/3.

Everything Everywhere All at Once càn quét những giải quan trọng tại Oscar năm nay với “tiếng súng” đầu tiên là hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Quan Kế Huy. 2022 là năm đại thắng của nam diễn viên khi ông đã giành được hơn 60 giải thưởng lớn nhỏ cùng với vai diễn Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once.

Giấc mơ là thứ mà bạn phải tin tưởng

Và ngay ngày hôm nay, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95, Quan Kế Huy đã thắng thuyết phục chiếc tượng vàng đầu tiên trong đời ông với hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Quan Kế Huy đã lay động cả sân khấu với bài phát biểu nhận thưởng của mình cùng những giọt nước mắt giàn giụa:“Mẹ tôi đã 84 tuổi rồi và bà đang ở nhà xem chương trình này. Mẹ ơi, con mới vừa thắng giải Oscar rồi này. Bằng một cách nào đó, tôi lại ở nơi đây – sân khấu lớn nhất của Hollywood! Xin cảm ơn mẹ tôi vì bà đã hy sinh biết bao thứ để tôi có thể đứng ở đây. Cảm ơn em trai David của tôi đã gọi tôi hàng ngày chỉ để nhắc tôi nhớ chăm sóc cho bản thân. Tôi nợ tình yêu của đời tôi, vợ tôi – Echo vì mọi thứ, người đã từng tháng, từng năm trong vòng 20 năm đã bảo tôi rằng một ngày nào đó thời khắc của tôi sẽ tới. Giấc mơ là thứ mà bạn phải tin tưởng, tôi đã suýt từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi mọi người ngoài kia, xin hãy nuôi dưỡng ước mơ”.

Ngay sau màn phát biểu đầy nước mắt của Quan Kế Huy, bạn diễn của ông trong cùng bộ phim Everything Everywhere All at Once là Jamie Lee Curtis không để khán giả kịp lau nước mắt với lời phát biểu khi lên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

“Tôi đang đứng trên sân khấu này một mình. Nhưng thực ra là không, tôi là cả trăm người. Tôi là cặp đôi Daniels, Jonathan, toàn thể đoàn làm phim, cô em Michelle, Ke, Steph, toàn thể nhóm nghệ sĩ đã tạo nên bộ phim này, chúng ta vừa thắng một giải Oscar. Tới gia đình của tôi, người chồng điển trai Christopher Guest của tôi, hai con gái Annie và Ruby của chúng tôi, người chị Kelly của tôi, ta vừa thắng giải Oscar này. Tới cả trăm nghìn người đã và đang ủng hộ những thể loại phim tôi làm trong những năm qua, chúng ta vừa mới thắng Oscar rồi này. Cả bố và mẹ tôi đều từng nhận được đề cử Oscar cho nhiều hạng mục khác nhau, con vừa mới thắng Oscar rồi này”.

Everything Everywhere All at Once được dựng trên một chiếc iMac một năm tuổi cùng phần mềm Adobe Premiere Pro bởi Paul Rogers ngay tại chính phòng khách của anh và bộ phim này đã giành được giải Dựng phim xuất sắc nhất. Điều này đã chứng minh rằng không cần phải có một dàn máy xịn để dựng nên một bộ phim xuất sắc nhất Oscar.

Không ngạc nhiên gì khi bộ đôi đạo diễn/biên kịch Daniel Kwan và Daniel Scheinert đã vượt mặt những Steven Spielberg, Todd Field, Martin McDonagh và Ruben Ostlund để bỏ túi hai trong những giải Oscar trong sự nghiệp là Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, với một bộ phim gốc hiếm gặp và vô cùng dị biệt như Everything Everywhere All at Once.

Daniel Scheinert đã gửi lời cảm ơn tới mọi bà mẹ trên thế giới, đặc biệt là mẹ anh vì bà đã không cản anh làm những bộ phim kinh dị gớm ghiếc, hay bộ phim hài biến thái, nhờ đó anh có thể tự do sáng tạo và cho ra Everything Everywhere All at Once.

“Một trong những điều mà tôi nhận ra lúc lớn lên là một trong những điều tốt nhất ta có thể làm cho nhau là bảo bọc, che chở lẫn nhau khỏi sự hỗn loạn của thế giới điên rồ mà ta đang sống” – đạo diễn Daniel Kwan.

Phụ nữ đừng để nói đã hết thời

Đả nữ của bộ phim – Dương Tử Quỳnh cũng tiếp bước ''người chồng màn ảnh'' của mình lên sân khấu để nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng đối thủ nặng ký là Cate Blanchet.

Trong bài phát biểu, Dương Tử Quỳnh nhắn nhủ tới những cậu bé và cô bé người châu Á như cô hãy luôn hy vọng và tin tưởng vào giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ thật sự có thể trở thành sự thật. Ngay trong tháng của phụ nữ, cô đã nói: “Các cô à, đừng để ai bảo rằng thời hoàng kim của các cô đã trôi qua nhé”.

Đã giành được giải đạo diễn, kịch bản, dựng phim, diễn viên nữ chính và cả hai giải diễn viên phụ thì không lẽ gì Everything Everywhere All at Once lại không thắng được chiếc tượng vàng của hạng mục quan trọng nhất là Phim hay nhất. Đây là một kỳ tích không tưởng với một bộ phim độc lập như vậy, phá vỡ kỷ lục phim nhiều đề cử Oscar nhất (11 đề cử) và thắng tận 7 giải trong số đó.