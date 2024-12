Nữ sinh đạt thủ khoa thế giới môn Xã hội học

Phạm Thái Trà My đạt danh hiệu thủ khoa thế giới, chứng chỉ quốc tế Cambridge cấp độ AS cho môn Xã hội học (xếp hạng nhất thế giới theo đánh giá của Cambridge).

Phạm Thái Trà My hiện đang là học sinh lớp 12, Trường Quốc tế Singapore. Nữ sinh được xếp hạng "Top in World" ở môn Xã hội học.

AS Level là năm đầu tiên trong A-Level - bậc cuối cùng ở chương trình phổ thông quốc tế dành cho học sinh 16-19 tuổi của Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge (Anh). Học sinh chọn 3-4 môn tùy theo định hướng và thi lấy chứng nhận, dùng đăng ký xét tuyển vào các đại học ở Australia, Canada, Châu Âu, Singapore...

Trà My chia sẻ, trong thời gian đầu, em gặp không ít khó khăn với môn Xã hội học vì số lượng bài viết và đánh giá môn học được yêu cầu rất lớn. Thầy cô chính là người truyền động lực cho em rất nhiều để niềm yêu thích môn học ngày một lớn dần trong em.

"Em đã cân nhắc việc thay đổi lựa chọn chủ đề của mình một vài lần ngay từ đầu vì chủ đề này không thu hút được sự quan tâm của em. Tuy nhiên, theo năm tháng, với sự hỗ trợ liên tục từ giáo viên, em bắt đầu nhìn thấy những cơ hội với Xã hội học và các kỹ năng của nó cho tương lai của mình. Điều này đã giúp em phát hiện ra niềm yêu thích của mình đối với các ngành khoa học xã hội để có thể nỗ lực hết mình cho việc học"- nữ sinh nói.

Ngoài việc học tập, Trà My còn rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và nắm giữ vị trí Trưởng ban thiết kế Câu lạc bộ Kỷ Yếu và Phó chủ tịch Hội học sinh.

Là người ưu tiên đúng giờ nhưng cũng phải sáng tạo, nữ sinh thích đảm nhận vai trò lãnh đạo và quản lý. Trong thời gian làm Trưởng phòng thiết kế Câu lạc bộ Kỷ yếu và Phó Chủ tịch Hội học sinh cuối cấp, em đã nâng cao hơn nữa kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm của mình, theo đuổi sở thích của riêng mình về Nghệ thuật đồng thời tích cực giúp đỡ các học sinh khác thành công.

Chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện, Trà My nói, kiên trì là một đức tính mà em rất tự hào.

"Bằng cách kiên trì học tập, em đã phát triển niềm đam mê với những môn học mà em không ngờ mình sẽ yêu thích, trong đó có Xã hội học" - Trà My nói.

Anh Phạm Thanh Nam, bố của Trà My chia sẻ niềm vui và tự hào trước thành tích của con gái.

Anh Nam chia sẻ, Trà My có 1 chị gái, hiện đang học Dược sĩ, Đại học Melbourne (Úc). Ở thời phổ thông, chị gái Trà My cũng luôn đạt top học sinh có thành tích tốt nhất. Đây là động lực để Trà My cố gắng trong học tập.

"Từ bé, con tự lựa chọn, quyết định việc học, gia đình luôn ủng hộ đam mê, sở thích của con" - anh Nam nói.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Trà My cho biết, em mong muốn theo đuổi ngành Xã hội học và Tâm lý học ở trường đại học và giải thưởng này đã thúc đẩy em thực hiện bước tiếp theo trong nghiên cứu sâu về lĩnh vực mà mình yêu thích.

