Nữ hiệu trưởng ở Hải Phòng lĩnh án vì lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách

TPO - Nguyễn Thị Phương Hoa - nguyên Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi (An Dương, Hải Phòng) vừa lĩnh 30 tháng tù do câu kết với kế toán lập khống hồ sơ để rút tiền ngân sách, gây thiệt hại hơn 611 triệu đồng.

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Hai bị cáo trong vụ án này, gồm: Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1969) và Nguyễn Thị Dung (SN 1990) lần lượt là nguyên Hiệu trưởng, kế toán Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương) đều bị truy tố về tội danh trên.

Cáo trạng thể hiện, đầu năm học 2020-2021, bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương). Cũng trong giai đoạn này, bà Hoa được luân chuyển giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Thủy Nguyên).

Còn ông Vương Đình Hường – Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi.

Khi bàn giao tài chính, cơ sở vật chất, tân hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi đã phát hiện những bất thường trong việc thanh quyết toán những khoản liên quan cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.

Sau đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng tiếp nhận tin tố cáo sai phạm xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi nên giao Thanh tra Sở vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh, Thanh tra Sở GD&ĐT nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên báo cáo, đề xuất UBND TP Hải Phòng chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ.

Đến ngày 6/5/2022, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Dung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương).

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, Hoa và Dung đã lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Hoa lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng, chủ tài khoản kho bạc của Trường THPT Nguyễn Trãi cùng Dung (kế toán) thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân lập khống 11 hồ sơ mua sắm, thi công các hạng mục công trình không có thật.

Cụ thể, nhà trường không cải tạo, sửa chữa khu nhà lưu niệm; không cải tạo, lắp hệ thống phòng chống nắng khu phòng học 3 tầng; không mua sắm, trang bị hệ thống rèm chống nắng lớp học... nhưng vẫn lập hồ sơ khống đề nghị thanh quyết toán, qua đó rút hơn 611 triệu đồng. Trong đó, hơn 566 triệu đồng tiền ngân sách, số còn lại rút từ tài khoản thu tiền học phí của học sinh.

Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ án và đề nghị của đại diện Viện KSND, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa 30 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Dung 24 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.