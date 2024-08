Nữ diễn viên bị tước quyền thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024

TPO - Franki Russell mất quyền đại diện New Zealand thi Hoa hậu Hoàn vũ do mâu thuẫn của ban tổ chức với đơn vị nắm bản quyền. Cô là diễn viên nổi tiếng ở Philippines.

Ngày 30/7, công ty Yugen PR - đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại New Zealand phát đi thông báo về việc họ đã bị tổ chức Miss Universe rút giấy phép.

"Do team của chúng tôi không thể tuân thủ theo các nguyên tắc mà tổ chức Miss Universe đưa ra nên chúng tôi đã quyết định từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand cho mùa giải năm 2024", thông báo viết.

Ngay sau đó, Franki Russell - Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand 2024 đã xoá danh hiệu trên trang cá nhân có hơn 520.000 người theo dõi.

Sự việc khiến khán giả bàn tán sôi nổi trên diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Franki Russell bị mất quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Trước đó, cô được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay.

Hồi tháng 3, Miss Universe New Zealand tổ chức họp báo để công bố Franki Russell trở thành đại diện quốc gia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Trước đó, New Zealand đã bỏ ghế trống tại Miss Universe trong 4 năm liên tiếp.

Nhận xét về Franki Russell, chủ tịch Miss Universe New Zealand nói: "Được công nhận là ngôi sao và diễn viên truyền hình thực tế ở Philippines, người đẹp mang hai dòng máu New Zealand - Philippines mong muốn tận dụng nền tảng của mình để giải quyết mối lo ngại phổ biến của giới trẻ ở New Zealand và trên toàn thế giới - nạn bắt nạt trên mạng”.

Franki Russell chia sẻ sau khi được bổ nhiệm: "Tôi đã tập trung vào sự nghiệp diễn xuất nhiều hơn trong vài năm qua. Tôi cho rằng cơ hội không được dọn sẵn. Và bây giờ tôi đã biết tại sao nó dẫn tôi đến giây phút này. Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand là định mệnh của tôi”.

Franki Russell 29 tuổi, là người đẹp lai New Zealand và Philippines. Cô là diễn viên nổi tiếng tại Philippines, từng tham gia show truyền hình thực tế Pinoy Big Brother và đóng nhiều phim. Phim gần đây nhất là cô tham gia là Pabuya, đóng cùng bạn trai cũ Diego Loyzaga.

Franki Russell là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân Instagram có hơn 520.000 người theo dõi. Cô xây dựng hình ảnh hiện đại, quyến rũ trên mạng xã hội.

Năm 2023, doanh nhân người Dubai - Josh Yugen mua bản quyền Miss Universe New Zealand. Ông là CEO của tập đoàn Yugen Events. Josh cũng là người sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Bahrain và Pakistan.

Lần gần đây nhất New Zealand tham dự Hoa hậu Hoàn vũ là vào năm 2019. Đại diện New Zealand tại cuộc thi năm đó là người đẹp Diamond Langi nhưng không giành được thành tích nào.