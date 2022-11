Nụ cười và nước mắt của thí sinh ở đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 đã khép lại sau màn công bố danh sách 35 thí sinh được đi tiếp vào Chung kết.

Bạn đến từ đâu, ca khúc ý nghĩa cho ngày hội của sắc đẹp và tuổi trẻ.

Chương trình Chung khảo mở màn với ca khúc Bạn đến từ đâu, do Lưu Hiền Trinh; Shin – Shin Hồng Vịnh biểu diễn. Bên cạnh phần minh họa của vũ đoàn Sắc Màu, nét đặc sắc của tiết mục này chính là phần trình diễn vũ đạo sôi động của toàn bộ 56 thí sinh vòng Chung khảo toàn quốc HHVN 2022.

Vẻ đẹp hình thể, khả năng vũ đạo của các thí sinh trải qua hơn 2 tuần tập luyện nghiêm túc với các huấn luyện viên đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn đẹp mắt, chuyên nghiệp.

Trong trang phục áo yếm cách điệu, với 2 gam hồng - trắng, 56 thiếu tựa như những đóa sen hồng thanh khiết, tinh khôi, mang theo vẻ đẹp thanh cao của người phụ nữ Việt và niềm tự hào của quê hương mình.

"Ngỡ ngàng thời gian như lắng đọng/ Và khắp nhân gian đang chìm trong mộng/ Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa/Cùng dáng em cùng bước chân thần tiên (lời bài hát Gót hồng, nhạc sĩ Bảo Phúc sáng tác cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1998).

Lời ca khúc lặp đi lặp lại: "Bạn đến từ đâu? Where are you from?" - cũng chính là tinh thần truyền thống của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam suốt lịch sử 34 năm qua. Dù đến từ đâu, Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, Hải Phòng, Bến Tre, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau,Thanh Hóa, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Sơn La... thì tất cả cùng có cơ hội ngang nhau trong cuộc thi dành cho những cô gái tài sắc.

Các cô gái đẹp thời nay không còn phải chịu cảnh ngậm ngùi: Em như cây quế giữa rừng/ Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một cơ hội tuyệt vời để những cô gái đẹp từ mọi miền đất nước được thể hiện bản thân, vượt qua thử thách và khẳng định chính mình. Có thể nói đó là khởi đầu tốt đẹp cho tương lai.

3 bộ sưu tập đặc sắc cho 1 màn trình diễn áo dài

Áo dài không chỉ là Quốc phục mà còn là một trong những cách mà người Việt Nam giới thiệu về văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước mình đến với bạn bè thế giới.

Tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, riêng phần thi của các thí sinh trong trang phục áo dài đã có sự tham gia của 3 nhà thiết kế thời trang.

Đó là nhà thiết kế Song Toàn với bộ sưu tập Bạch Liên. Những tà áo dài trắng muốt mềm mại được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đóa sen trắng, biểu trưng cho nét thanh tao của người phụ nữ Việt Nam. Chất liệu ren và tơ trong suốt, nhóng nhánh nâng từng bước chân thiếu nữ mềm mại.

Bộ sưu tập "Khuê các" của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu khiến sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sinh động hơn với những tà áo dài gam pastel hồng phấn, xanh ngọc, vàng mơ. Sự sáng tạo của nhà tạo mẫu trên nền trang phục dân tộc truyền thống là đã áp dụng phương pháp kết hạt, vẽ họa tiết 3D trên vải.

Nhà tạo mẫu Việt Hùng, gương mặt gắn bó nhiều năm với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã mang đến bộ sưu tập áo dài "Niên sắc" những thiết kế được làm mới dựa trên phom mẫu truyền thống, từ chất liệu là lụa diamond cao cấp được xử lý màu tan vào nhau. Cũng lấy cảm hứng từ hoa sen, nét độc đáo của bộ sưu tập nằm ở tay áo thụng cách điệu mô phỏng áo thụng đà của Nhật Bản, tạo nét sang trọng, quý phái nhưng vẫn không kém phần hiện đại.

Điểm mới của fomat: Đưa phần thi Người đẹp thời trang vào đêm Chung khảo

Đây chính là cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng catwalk trên sân khấu chuyên nghiệp cũng như thể hiện gu thẩm mỹ trong lựa chọn thời trang. Đương nhiên, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, các cô gái luôn có sự hỗ trợ của ban tổ chức là Báo Tiền Phong và công ty Sen Vàng. Ở cuộc thi lần này, là sự đồng hành của nhà thiết kế Hoàng Tony với bộ sưu tập "Đa sắc".

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khéo léo dùng 3 "sợi chỉ đỏ" làm đường dẫn cho 3 nhóm thí sinh trong phần thi Người đẹp thời trang này. Đó là sự xuất hiện lần lượt của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020. "Mảng miếng" này đã tạo sự sinh động cho phần dự thi của các thí sinh.

Á hậu 1- Miss International VN 2022 Phạm Ngọc Phương Anh quyến rũ trong bộ váy dạ hội màu tro hoa hồng điểm những mảng nhũ óng ánh.

Á hậu 2 - Top 20 Miss Grand International 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo duyên dáng trong bộ váy lụa trắng với những đường xẻ táo bạo mà vẫn đậm nét quý phái.

Đỗ Thị Hà chứng tỏ bản lĩnh và thần thái rạng ngời của đương kim hoa hậu trong bộ váy dạ hội vàng lộng lẫy.

Sau 2 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đẹp rực rỡ hơn, phong thái tự tin, sang trọng hơn. Điều đó chứng tỏ họ đã được chọn bởi một ban giám khảo tinh tường và công tâm. Và cũng thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam trên hành trình hoàn thiện bản thân mình.

Phần trả lời phỏng vấn MC - Á hậu Quỳnh Châu - của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau đó càng chứng tỏ sự trưởng thành của cô ở thời điểm hiện tại. Đương kim Hoa hậu cho biết cô đã luôn phải cố gắng bởi áp lực mỗi ngày của chiếc vương miện lấp lánh.

Những giây phút hồi hộp nhất của đêm Chung khảo

Từ 56 thí sinh, sau 2 vòng thi áo dài và trang phục dạ hội, 45 thí sinh nhận "chiếc vé" đi tiếp vào phần thi áo tắm. Đó là khoảnh khắc "nín thở" đầu tiên của các thí sinh.

Lê Minh Anh, cô gái Hà Nội là thí sinh đầu tiên biết mình lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô chính là người giành chiến thắng trong phần bình chọn trên hệ thống Bvote và giành giải "Thí sinh được yêu thích nhất". Giây phút MC Nguyên Khang xướng tên Minh Anh là khoảnh khắc "nín thở" thứ hai của đêm Chung khảo.

Song hồi hộp nhất chính là phần công bố danh sách 35 thí sinh đã xuất sắc lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Hội trường Nhà thi đấu Phú Thọ và chắc là cả đông đảo khán giả đang theo dõi cuộc thi qua mạng livestream có những giây lặng đi khi MC công bố chỉ còn 5, rồi 2 cái tên sẽ đi tiếp vào Chung kết.

Khán giả xem trực tiếp tại Nhà thi đấu Phú Thọ biểu lộ sự đồng tình với kết quả từ Ban giám khảo bằng những tràng vỗ tay kéo dài.

Tan cuộc, tôi đi vào phòng thay đồ của các thí sinh. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của những cô gái không may mắn đêm nay. Họ đã phải dừng bước tại cuộc chơi này. Tôi cũng nhìn thấy cả những cái ôm động viên, những bàn tay mảnh dẻ chấm nước mắt của những cô gái khác dành cho bạn mình. Trên sân khấu cuộc thi họ là những đối thủ - hẳn rồi - nhưng ngoài đời họ thật sự đã là những người bạn, gắn bó, hồn nhiên qua bao nỗ lực cho thành công của cuộc thi. Tin rằng, những giọt nước mắt cũng không lấn át được ký ức tuyệt đẹp của những ngày sôi nổi vừa qua. Các cô gái đã nỗ lực hết mình và vì thế thanh xuân đáng nhớ sẽ ở mãi trong những tâm hồn thiếu nữ. Đó cũng chính là tâm nguyện của những nhà tổ chức sau bao công phu để làm nên một sân chơi hấp dẫn dành cho tuổi trẻ - Hoa hậu Việt Nam.