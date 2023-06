Nữ ca sĩ người Pháp The Rodeo: Tôi muốn hòa mình vào đất nước Việt Nam

TP - Ở Pháp, The Rodeo là một cái tên đang lên của dòng nhạc pop. Bố là người Pháp, mẹ là người Việt, chuyến lưu diễn ở Việt Nam lần này của The Rodeo giống như một lời chào thương mến dành cho quê hương. Hơn thế, phần âm nhạc cá tính của cô sẽ được phối với rất nhiều nhạc cụ đặc trưng của dải đất hình chữ S.

“Các ca khúc giống như viên kẹo pop có vị chua rôn rốt khó cưỡng”

The Rodeo được nhiều chuyên san âm nhạc và giải trí uy tín của Pháp đánh giá cao. Bình luận về âm nhạc của cô, Đài quốc tế Pháp ngữ RFI đánh giá như sau: “Thoáng nghe, các ca khúc của cô tựa viên kẹo pop có vị chua rôn rốt khó cưỡng. Và rồi, sau khi thưởng thức cả hai mặt (viên kẹo), ta như bị mê hoặc”…

Một số nhà bình luận âm nhạc thì cho rằng: “Pop của The Rodeo mang âm hưởng baroque, tinh tế, lôi cuốn và thoáng chút hoang dã”. Tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, tờ Rolling Stone thậm chí coi hai ca khúc "Say tình" (Ivre d’amour) và “Cơn giông” (L’orage) của The Rodeo là hiện thân của tất cả những gì mê đắm và tuyệt vời nhất của dòng pop Pháp.

The Rodeo, cái tên “đặc Anh” là nghệ danh của Dorothée (Hannequin). Giải thích về lựa chọn này, cô tiết lộ: “Đây là đảo chữ cái tên đầu tiên của tôi. Tôi không biết phải gọi mình là gì, một người bạn đã nghĩ ra cái tên này. Chữ “the” gợi lên một nhóm”.

Nữ ca sĩ đã sáng tác những bài hát của mình như một chân dung tự họa từ năm 2010. “Tôi luôn bắt đầu với một giai điệu, sau đó dẫn đến một văn bản. Trong vài năm, tôi bắt đầu chơi piano, và đó thường là cách mọi thứ bắt đầu”.

The Rodeo kể rằng cô đến với âm nhạc khá tình cờ: “Tôi không xuất thân từ một gia đình làm nhạc. Nhưng tôi luôn bị các buổi biểu diễn thu hút. Khi còn là một thiếu niên, chú tôi đã tặng tôi một cây đàn guitar. Tôi tự học chơi đàn và trở nên yêu thích âm nhạc, tôi đi xem hòa nhạc rất nhiều, tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên sân khấu. Tôi đã có các ban nhạc từ thời trung học, điều này cũng cho phép tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, bởi vì tôi là một người rất nhút nhát”.

Tính đến nay, The Rodeo đã có 4 album riêng, và "Arlequine" là album mới nhất của cô. Nếu hai album đầu tiên được hát bằng tiếng Anh, album thứ 3 và thứ 4 The Rodeo chuyển sang hát bằng tiếng Pháp. Điều này đã tạo ra “một cú hích” cho ban nhạc: “Tôi nhận ra rằng tiếng Pháp không phải là một rào cản, mà ngược lại còn có thể tạo lợi thế cho tôi khi biểu diễn tại nước ngoài…”

Dorothée Hannequin khẳng định mình là một nghệ sĩ đa diện và là “người thừa kế duyên dáng” (cô nhấn mạnh bằng sự hài hước đặc trưng của người Pháp) của nền nhạc pop nói tiếng Pháp sành điệu nhất, của Michel Legrand, Nino Ferrer, France Gall hay Françoise Hardy.

“Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”

The Rodeo nói về chuyến lưu diễn tại Việt Nam: “Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, một phần vì nguồn gốc Việt Nam của tôi, nhưng cũng vì tôi thích hòa mình vào một đất nước, không chỉ ghé ngang mà sống theo nhịp sống địa phương. Những cuộc đối thoại với mọi người truyền cảm hứng cho tôi trong âm nhạc, nó sẽ giúp tôi hình dung cuộc sống của họ ở đây như thế nào”.

Đáng lý ra, The Rodeo đã lưu diễn ở quê mẹ từ năm 2020, nhưng vì dịch bệnh, chương trình phải hoãn lại. Trong thời gian phong tỏa, cô tận dụng cơ hội này để đăng ký vào Villa Saigon (một chương trình nghệ sĩ lưu trú do Viện Pháp Việt Nam tổ chức) và đã thành công ở vị trí quán quân. Trong sáu tuần lưu trú, The Rodeo đã tiến hành thu âm các ca khúc phối cùng các nhạc cụ Việt Nam, đồng thời pha trộn với âm thanh xung quanh (chợ, xe máy, tiếng ồn đô thị...).

“Tôi sinh ra ở Orléans, tỉnh Loiret nhưng lớn lên ở Paris. Ông bà ngoại là người Việt nhưng sinh mẹ tôi ở Campuchia. Mẹ tôi đã rời Campuchia từ năm 10 tuổi để đến nước Pháp nên rất tiếc là mẹ không truyền được tiếng Việt cho tôi. Nhưng mà tôi hiểu khá nhiều về văn hóa Việt Nam và đang cố gắng học tiếng Việt.

Gần đây tôi bắt đầu học võ Việt Nam và thấy rằng nó đã mang đến cho tôi rất nhiều điều hay. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có tên Việt và chưa hát được tiếng Việt. Tôi đang cố gắng để làm được điều đó. Tôi ý thức được rằng tâm thức dòng máu Việt luôn chảy tràn trong tôi. Tôi rất thích năng lượng của TPHCM, nó đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng rất thú vị để thực hiện nghệ thuật”- The Rodeo chia sẻ.

Trong tháng 6 này, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp, Viện Pháp tại Hà Nội đã mời The Rodeo trở lại để thực hiện chuyến lưu diễn tại 5 thành phố ở Việt Nam, đồng thời giới thiệu album mới “Arlequine” của cô.

Cùng với vai trò là ca sĩ, Dorothée còn được biết đến như là một nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim tài năng. Cô đã có nhiều chiều chuyến lưu diễn quốc tế tại Mỹ, Canada, Brazil, Hàn Quốc, các nước Châu Âu và gần đây là Đài Loan.

Lịch biểu diễn của Dorothée tại Việt Nam: 20h ngày 21/6/2023 tại Polygon Musik - Complex 01 (29 ngách 31, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 16/6: IDECAF (TP. Hồ Chí Minh) 18/6: Nhà hát Hòa Bình (Đà Lạt, Lâm Đồng) 22/6: Rạp Trưng Vương (Đà Nẵng) 23/6: Học viện Âm nhạc Huế (Thừa Thiên - Huế)