Nữ ca sĩ bị show Anh trai cắt sóng

TPO - "Anh trai say hi" ban đầu công bố sáu nữ ca sĩ khách mời nhưng một người không xuất hiện, cũng không được nhắc đến. Nhiều khán giả cho rằng chương trình phải tìm đến phương án thay thế, ghi hình lại.

Tối 27/7, Anh trai say hi phát sóng tập 6 có thời lượng lên tới 4 tiếng. Không có màn trình diễn nào trong tập này, mà là các trò chơi để các anh trai chia đội, chọn bài hát.

Show vẫn thu hút được lượng người xem trực tuyến lớn, ổn định, lên đến hơn 280.000 mắt xem. Sau 11h công chiếu, show đã mang 1,5 triệu lượt xem trên YouTube.

6 đội trưởng được tìm ra để lập đội, trong đó Hieuthuhai một lần nữa được tin tưởng giao cho trọng trách trưởng nhóm. Với 4 trò Mỹ vị nhân gian, Như hai giọt nước, Đôi mắt biết nói và Ma trận thuật toán, 6 đội cử một thành viên của đội mình tham gia. Đội nào có tổng điểm cao nhất sau 4 lượt sẽ có quyền ưu tiên chọn bài hát.

Tại live show 3, các anh trai phải trải qua hai lượt thi là đấu bài hát và nhảy.

Chi tiết khiến khán giả xôn xao khi dàn nữ ca sĩ khách mời. Trong trailer tập 5, chương trình hé lộ hình ảnh 6 ca sĩ là Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy, tlinh và Myra Trần, để kết hợp với đội hình các anh trai.

Tuy vậy tập 6 chỉ có Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My, LyLy xuất hiện tại trường quay, tlinh đã gửi video chào hỏi. Người duy nhất không lên hình, không được chương trình nhắc đến là Myra Trần.

Khán giả đặt nghi vấn Anh trai say hi phải cắt bỏ phần của Myra Trần và ghi hình lại cảnh dàn ca sĩ khách mời chung khung hình. “Phía tlinh có thể không sắp xếp kịp lịch trình nên chuyển sang video call” - cư dân mạng phỏng đoán.

Trước đó, Myra Trần vướng tranh cãi khiến khán giả bức xúc. Cư dân mạng để lại nhiều tương tác “phẫn nộ” trên trang cá nhân của ca sĩ khiến cô phải khóa bình luận.

6 đội trình diễn của Anh trai say hi kết hợp với các ca sĩ khách mời gồm đội HieuThuHai (nhóm trưởng): Anh Tú Atus, Jsol, Erik kết hợp với Orange. Nhóm Rhyder (đội trưởng): Hùng Huỳnh, Đức Phúc, Wean kết hợp với Tlinh. Nhóm Isaac (đội trưởng): Gin Tuấn Kiệt, Negav, Hurrykng kết hợp với Vũ Thảo My. Nhóm Anh Tú (đội trưởng): Captain, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh kết hợp với LyLy. Nhóm Dương Domic (đội trưởng) gồm Quang Hùng MasterD, Song Luân, Lou Hoàng kết hợp với Bảo Anh.

Ban đầu có thông tin kết hợp với Myra Trần nhóm Quân A.P (đội trưởng) và Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Quang Trung. Tuy nhiên màn hợp tác này bị bỏ ngỏ vì nữ ca sĩ không còn xuất hiện trong tập 6. MC Trấn Thành vẫn giới thiệu có 6 khách mời tham gia. Khán giả cho rằng chương trình tìm ca sĩ mới thay thế và Lâm Bảo Ngọc là cái tên được cư dân mạng “réo gọi”.