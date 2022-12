Nữ bệnh nhân bị co giật nửa mặt, mất ngủ suốt 4 năm

TPO - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nửa mặt bên trái thường xuyên bị co giật, liên tục mất ngủ suốt 4 năm. Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất thường trên là do dây thần kinh số 7 của người bệnh bị chèn ép.

Đó là trường hợp của chị T.X.H. (40 tuổi, ngụ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An) vừa được Bệnh viện Quốc tế City TPHCM tiếp nhận, điều trị. Bệnh viện cho biết đây là trường hợp bị co giật nửa mặt trong thời gian dài rất ít gặp.

Qua khai thác bệnh sử từ phía người bệnh ghi nhận, khoảng 4 năm trước chị có biểu hiện bị co thắt một bên mặt. Bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Trước khi nhập viện người bệnh thường xuyên bị co thắt nửa mặt bên trái. Tình trạng bệnh không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày, hạn chế tầm nhìn mà còn khiến chị X.H. mất ngủ kéo dài, mất tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

BS Lê Trọng Nghĩa, khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện này cho biết, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, ê kíp chuyên môn đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh co thắt và giật nửa mặt bên trái do bị chèn ép vi mạch dây thần kinh số 7. Đối với bệnh lý này khi việc điều trị nội khoa không mang lại kết quả thì phẫu thuật là phương pháp tối ưu.

Sau hội chẩn các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Sau 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, bằng kỹ thuật kết hợp cùng lúc hệ thống kính vi phẫu và hệ thống nội soi các bác sĩ đã giải ép vi mạch dây thần kinh số 7 thành công cho người bệnh. Ngày 2/12, BS Trọng nghĩa cho biết, sau 4 ngày hậu phẫu, sức khỏe tiến triển tốt, cơn co giật nửa mặt bên trái hết hoàn toàn, bệnh nhân đã có thể xuất viện trở về với cuộc sống bình thường.

Theo BS Nghĩa, kỹ thuật vi phẫu giải ép dây thần kinh đã đã được ứng dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, giúp điều trị hiệu quả khoảng 90% các trường hợp co giật nửa mặt. Ở mức cao hơn vi phẫu giải ép vi mạch dây thần kinh mặt số 7 được kết hợp giữa kính vi phẫu và hệ thống nội soi, giúp phẫu thuật viên nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong não, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ cho người bệnh.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh thăm khám nếu gặp biểu hiện co thắt cơ mặt một bên để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Việc điều trị khi bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ đem lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng cuộc sống và hạn chế việc sử dụng thuốc không cần thiết.