Nỗi buồn di tích ở xứ Nghệ

Phải vá víu vì thiếu vốn trùng tu

Được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, đình Trung Cần, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn được đánh giá là ngôi đền có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc bậc nhất ở Nghệ An. Nghệ thuật chạm khắc ở ngôi đình này đạt đến trình độ tinh xảo, đề tài phong phú, đa dạng với hình tượng tứ linh, tứ quý…

Với những giá trị đó, năm 1996, đình Trung Cần được xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tuy nhiên, trải qua gần 300 năm với nhiều biến động của lịch sử, ngôi đình này đang xuống cấp nặng nề.

Ông Hồ Thanh Bình, người trông coi đình Trung Cần cho biết, khoảng 20 năm trước, đình đã được sửa chữa nhẹ một lần, đến nay, mái ngói đã bị dột rất nhiều điểm. Lá mái bằng gỗ phía sau tòa hạ điện bị hỏng, kéo theo mái ngói bị oằn xuống.

Những ngày mưa, nước dột nhiều, thấm vào bên trong kèo, cột và các khung gỗ chạm trổ bên trong đình. Lâu ngày, các hoa văn điêu khắc cũng bị phai mờ, có dấu hiệu mục nát. Chính quyền cũng đã nhiều lần báo cáo hiện trạng của đình và đề nghị sửa chữa, trùng tu, nhưng đến nay vẫn chưa được vì không có kinh phí.

Nghệ An có 2.602 di tích, trong đó có hơn 480 di tích đã được xếp hạng, gồm 145 di tích cấp quốc gia, số còn lại là cấp tỉnh. Ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi năm UBND tỉnh Nghệ An cấp khoảng 13 tỷ đồng để tu sửa cấp thiết, tu bổ tôn tạo các di tích bị hư hỏng. Với số tiền đó, không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay mà cần sự chung tay của nhiều cấp, đặc biệt là các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư.