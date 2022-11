Nở rộ “cây xăng” tự phát

TP - Trong khi nhiều cây xăng thiếu hàng, không có xăng dầu để bán thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, Đồng Nai xuất hiện những “cây xăng” tự phát.

“Cây xăng” 15 triệu đồng

Trong khu chợ đông đúc có nhiều công nhân ở trọ tại phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), sau khi thấy nhiều người khó nhọc xếp hàng mua xăng vẫn không có, bà B. (bán tạp hóa) mạnh dạn đầu tư một trụ bơm điện tử loại đã qua sử dụng dựng ở lề đường.

“Bể xăng” là 1 thùng phuy chứa 200 lít xăng; một ống dẫn xăng đấu nối từ thùng phuy xăng với trụ bơm đã được cài đặt số lít, giá tiền... Khi có khách, bà B. liền bật công tắc điện, cầm cần bơm xăng không kém gì một nhân viên cây xăng chuyên nghiệp. Quan sát, chúng tôi không thấy bình chữa cháy nào quanh cây xăng. Vào giờ cao điểm buổi sáng hay tan ca chiều, bà B. bơm xăng không kịp nghỉ tay vì lượng khách vào rất đông.

Không chỉ bán xăng, bà B. còn rao bán trụ bơm xăng với giá 15 triệu đồng cho ai muốn đầu tư. Bà B. cho hay: “Đây là trụ bơm xăng điện tử đã dùng rồi mới có giá này, nhưng sử dụng rất tốt. Đặt trụ bơm ở địa điểm này, mỗi ngày tôi bán được khoảng 200 lít xăng. Nguồn xăng thì chịu khó đi mua từ các cửa hàng xăng dầu mang về”.

Tương tự, ông N. chủ tiệm rửa xe ở khu phố 4A, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) chớp thời cơ lắp đặt một trụ bơm xăng ngay tại nhà. Tại đây, ông N. bán xăng A95 với giá 30.000 đồng/lít. Mỗi ngày, ông N. bán được vài trăm lít xăng. Một thanh niên vào đổ xăng cho hay: “Mua xăng ở đây tuy không biết có phải A95 thật hay không, giá đắt hơn từ 5.000-7.000 đồng/lít so với cửa hàng xăng dầu. Thế nhưng được cái đến là có xăng ngay, không phải xếp hàng chờ đợi”.

Trên nhiều tuyến đường của TP Biên Hòa, chúng tôi còn ghi nhận nhiều điểm bán xăng tự phát đựng trong can, bình. Một phụ nữ bán nước mía ở khu phố 3, phường An Bình nói, bán chủ yếu cho người đi đường chẳng may hết xăng, kiếm lời vài đồng đi chợ.

Tại TPHCM gần đây cũng xuất hiện nhiều “cây xăng” tự phát. Ghi nhận trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8), đường Nguyễn Thị Định hướng từ phà Cát Lái về TP Thủ Đức, hay chân cầu Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức)… đều xuất hiện điểm bán xăng bằng các trụ bơm mini, hoặc tự chế vào can nhựa. Số lượng người ghé vào đổ xăng tại những điểm tự phát này khá đông. Người bán để xăng sẵn trong các can nhựa từ 1-2 lít để tiện đổ cho khách. Số lượng tại những điểm này không nhiều, chỉ vài can nhưng hết lại có. Giá bán cao hơn 30-40% so với giá xăng niêm yết.

Xử lý nghiêm

Theo Sở Công Thương TPHCM, thời gian qua có tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh gián đoạn do tạm hết xăng; đồng thời, trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu chứa đựng trong các phuy, can, chai, lọ,... mang về tích trữ hoặc kinh doanh bán lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư. Do đó, Sở có công văn gửi các đơn vị, đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ và Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện tăng cường tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về PCCC; không mua xăng dầu tích trữ hoặc kinh doanh bán lại gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC. Sở cũng đề nghị hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tổ chức phân luồng, xếp hàng đối với xe máy, phương tiện vận chuyển vào đổ xăng, đảm bảo khoảng cách an toàn, thoát hiểm; tuyên truyền đến người dân không được sử dụng điện thoại, nổ máy xe... tại khu vực đổ xăng để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

“Đề nghị Cục Quản lý thị trường TPHCM, UBND TP Thủ Đức và quận huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác” - ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 66 cửa hàng thông báo hết xăng/dầu hoặc hết cả xăng và dầu, tăng 7 cửa hàng so với ngày 8/11.

Theo một số đơn vị phân phối xăng dầu, những ngày qua, tuy số lượng cửa hàng báo hết xăng dầu có xu hướng giảm, thị trường nhiều khả quan hơn nhưng nguồn cung vẫn chưa ổn định. Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa Trần Thanh Tùng cho biết, đang cố gắng duy trì nguồn cung ứng đến các cửa hàng trực thuộc. Dự báo tình hình vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi chiết khấu xăng dầu còn thấp; trong khi doanh nghiệp phải đảm bảo chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển... khiến đơn vị kinh doanh phải chấp nhận lỗ để duy trì hoạt động.