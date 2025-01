Nỗ lực cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2025, Agribank đã ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng đầu năm, nỗ lực cao nhất quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2024, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống Agribank đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh được giao, kết quả đạt được cao nhất sau 04 năm triển khai Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Kết thúc năm 2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng (tăng gần 10%); Nguồn vốn đạt trên 2 triệu tỷ đồng (tăng 7,6%); Dư nợ cho vay đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng (tăng 11%); Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp; Lợi nhuận trước thuế tăng trên 8%; Đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (giai đoạn 2021-2024 nộp NSNN đạt trên 45 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng năm 2024 dự kiến nộp hơn 15 nghìn tỷ đồng); Uy tín thương hiệu Agribank được khẳng định, nâng cao.

Ngày 28/12/2024, Ban Lãnh đạo Agribank đã tổ chức họp đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2024; nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thuận lợi, thách thức, định hướng trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2025.

Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo động lực, nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đối với Agribank, năm 2025 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá “về đích”, có ý nghĩa quyết định thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI nhiệm kỳ 2025-2030, tạo tiền đề phát triển bền vững giai đoạn tiếp theo.

Dự báo hoạt động kinh doanh năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, để phát huy những kết quả đã đạt được, trên cơ sở đánh giá các nhiệm vụ đặt ra, ngày 02/01/2025, Tổng Giám đốc Agribank đã ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh; các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X.

Theo đó, toàn hệ thống tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm gắn với kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, đảm bảo tăng trưởng thực chất, bền vững; Chú trọng, chủ động công tác nguồn vốn ngay từ đầu năm để tận dụng điều kiện huy động vốn thuận lợi, đảm bảo cân đối vốn ngay từ cơ sở, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng tín dụng; Triển khai các giải pháp về kiểm soát, xử lý, thu hồi nợ xấu thực chất, liên tục, có hiệu quả để kiểm soát nợ xấu và đảm bảo mục tiêu theo Phương án cơ cấu lại vào cuối năm 2025; Triển khai thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ để phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro trong mọi hoạt động, kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn ngừa rủi ro, xử lý các tồn tại, vi phạm và các vấn đề phát sinh trong hoạt động.

Đảm bảo công tác giao dịch, phục vụ khách hàng và an toàn tài sản, an toàn hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ; Thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán, ATM/CDM, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, nhất là giao dịch thanh toán, sử dụng dịch vụ trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho quỹ, tiền tệ trong dịp Tết Nguyên đán; Quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ đầu năm, đặc biệt các khoản chi phí không cần thiết; Các tổ chức đoàn thể tổ chức cho cán bộ đón Tết Nguyên đán an toàn, văn minh, phát huy văn hóa, thương hiệu Agribank, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh. Toàn hệ thống tiếp tục triển khai nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo chủ trương, định hướng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành về tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, phù hợp với mục tiêu của Phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, gắn với cơ chế khuyến khích, lương, thưởng, công tác cán bộ (điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, phân loại cán bộ, luân chuyển đồng bộ...), Tổng Giám đốc yêu cầu phát động các phong trào thi đua đầu năm gắn với từng chỉ tiêu kinh doanh, hướng đến chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, cơ sở vật chất đối với người lao động.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2024, toàn hệ thống Agribank tiếp tục đoàn kết, với nỗ lực cao nhất triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025; các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tạo tiền đề phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo, cùng ngành Ngân hàng tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.