Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Traveloka Việt Nam

Traveloka, nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, thông báo bổ nhiệm diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc làm Đại sứ thương hiệu mới tại Việt Nam. Sự hợp tác với "Ngọc nữ màn ảnh" nổi tiếng của Việt Nam đánh dấu một bước tiến chiến lược, trao quyền cho khách hàng nắm bắt khát vọng du lịch của họ và bắt đầu những hành trình khó quên tại Việt Nam cũng như thế giới.

Nhân dịp công bố Đại sứ thương hiệu mới Ninh Dương Lan Ngọc, Traveloka cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại dành riêng cho người dùng mới với tổng trị giá lên tới 1,5 triệu đồng, nhằm trao quyền cho người dùng mới đi du lịch theo đúng tinh thần “Đi du lịch, đặt Traveloka”. Các chương trình này cung cấp mã giảm giá cho tất cả các sản phẩm của Traveloka bao gồm Vé máy bay, Khách sạn, Vận chuyển, Xperience và nhiều sản phẩm khác, khuyến khích người dùng mới bắt đầu những hành trình thú vị tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Sự hợp tác giữa Traveloka và ngôi sao hạng A Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy sự đồng điệu hài hòa về giá trị và mục tiêu, vì cả Traveloka và Ninh Dương Lan Ngọc đều chia sẻ một tầm nhìn và mục đích chung. Ông Iko Putera, Giám đốc mảng vận chuyển Traveloka, cho biết: "Việc bổ nhiệm Ninh Dương Lan Ngọc làm đại sứ thương hiệu của chúng tôi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Traveloka, thể hiện tâm huyết của chúng tôi trong việc đơn giản hóa du lịch và tạo điều kiện cho khách hàng nắm bắt khát vọng du lịch của họ. Sự can đảm, kiên cường và khả năng thích ứng của Ninh Dương Lan Ngọc phản ánh triết lý của Traveloka, tạo mối dây đồng cảm với khách du lịch trên toàn thế giới. Với tính cách sôi nổi và dấu ấn của Ninh Dương Lan Ngọc trong cộng đồng Việt Nam, cái bắt tay chiến lược này tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi nâng cao dịch vụ và sự tiện lợi cho du khách Việt Nam, cùng nhau đặt mục tiêu định nghĩa lại trải nghiệm du lịch tại Việt Nam và hơn thế nữa, biến mỗi hành trình trở nên liền mạch và khó quên”.

Trong 2 tháng tới, Ninh Dương Lan Ngọc tạm rút khỏi thị trường showbiz để tập trung việc học tập tại Úc. Việc nữ diễn viên đi du học thể hiện sự năng động, cá tính du lịch sôi nổi, truyền cảm hứng khám phá và phiêu lưu tới mọi người. Cùng với đó, các hoạt động trên cương vị đại sứ thương hiệu của Traveloka của cô vẫn được thực hiện đúng như kế hoạch.

"Ngọc nữ màn ảnh" Việt Nam còn là người luôn mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho khán giả, đưa cô trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích nhất tại đây. Hợp tác với Traveloka, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ lan tỏa niềm vui sống một cách trọn vẹn nhất bằng việc truyền cảm hứng cho mọi người cùng cô trải nghiệm thế giới. Đối với nữ diễn viên, du lịch là một hành trình khám phá và chữa lành, giúp cân bằng bản thân và kiến tạo những kết nối ý nghĩa giữa con người với con người. Tân đại sứ thương hiệu Traveloka Việt Nam, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Cùng đồng hành với Traveloka trong lần hợp tác này khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong suốt năm 2023 vừa qua, Traveloka luôn sát cánh cùng Ngọc, đồng hành và hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động và hành trình”.

“Mặc dù lịch trình học tập bận rộn, mục tiêu chính của tôi vẫn là truyền cảm hứng và hỗ trợ người dùng theo đuổi khát vọng du lịch cùng Traveloka. Cùng nhau, chúng tôi không chỉ khám phá các điểm đến mà còn kiến tạo những hành trình khó quên, truyền cảm hứng cho du khách Việt khám phá trong nước và quốc tế, đồng thời thiết lập những tiêu chuẩn mới cho những người đam mê du lịch.

Với Traveloka là người bạn đồng hành đáng tin cậy, tôi tự tin lên kế hoạch và tận hưởng trọn vẹn mọi chuyến đi một cách liền mạch, đảm bảo sự an toàn trong việc đặt vé, thanh toán và bảo mật thông tin cá nhân. Traveloka giúp cho những chuyến phiêu lưu của tôi không chỉ đáng nhớ mà còn xóa bỏ mọi lo lắng".

Để lan tỏa cảm hứng “Đi du lịch, Đặt Traveloka”, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2024, Traveloka sẽ ra mắt trò chơi mang tên "Nhả chữ - Nhận quà" dành cho người dùng nền tảng. Tham gia chương trình, người chơi có cơ hội nhận được phiếu quà tặng du lịch Traveloka lên đến 10 triệu đồng & bài dự thi được trưng bày trên biển quảng cáo ở vị trí trung tâm Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội trong 4 tuần.

Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 năm 2024, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,2% so với mức trước đại dịch năm 2019. Những con số này cho thấy sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch Việt Nam sau Covid-19, đồng thời cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường này.

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, hướng đến tổng doanh thu du lịch đạt 850 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, các nền tảng du lịch như Traveloka đóng vai trò then chốt trong việc quảng bá du lịch đồng thời mang đến những trải nghiệm liền mạch và thân thiện với người dùng.

Là một nền tảng du lịch hàng đầu trong khu vực, cùng với thế mạnh về công nghệ và hệ sinh thái đối tác, Traveloka không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thời đại, cũng như các sáng kiến phát triển ngành du lịch Việt Nam, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái.