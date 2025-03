Ninh Bình, Cao Bằng, Vũng Tàu giành chiến thắng tại Vòng giao lưu cấp quốc gia 'Toyota cùng em học An toàn giao thông'

Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2024-2025 đã khép lại, mang đến sân chơi bổ ích, lan tỏa kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm tham gia giao thông an toàn cho hàng ngàn học sinh tiểu học, chung sức bồi đắp thế hệ tương lai của đất nước.

Ngày 22/3, 8 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 8 tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Hòa Bình, Cao Bằng, Vũng Tàu, Ninh Bình, Nghệ An và Cần Thơ đã quy tụ về Nhà thi đấu đa năng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để tranh tài trong buổi Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học, thuộc khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông”. Gần 1.000 học sinh tiểu học trên khắp địa bàn tỉnh Lào Cai đã quy tụ về đây để cổ vũ cho các đội thi, hòa chung không khí sôi nổi của ngày thi, đồng thời được truyền cảm hứng về tinh thần học tập và áp dụng các kiến thức an toàn giao thông.

Được tổ chức bền bỉ trong suốt 20 năm qua, “Toyota cùng em học An toàn giao thông” đã trở thành một phần không thể thiếu trong công tác giáo dục an toàn giao thông ở trường học, dành cho cả giáo viên và học sinh. Bởi vậy, chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Vụ Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh cùng nhiều đại lý Toyota trên toàn quốc. Tại sự kiện, ông Kei Nishikawa - Giám đốc Khối Hành chính và Trách nhiệm xã hội chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, việc giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ em hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai an toàn và phát triển bền vững cho đất nước.

Tại ngày hội giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi thực sự vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo và các em học sinh trên toàn quốc. Đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, trao đổi kiến thức về an toàn giao thông mà còn là cơ hội để các em học sinh rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi mong rằng các em sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tuân thủ luật giao thông và lan tỏa thông điệp an toàn đến gia đình, bạn bè và cộng đồng”.

Trải qua 3 phần thi chính gồm: Trình diễn tiểu phẩm, thể hiện năng khiếu về chủ đề An toàn giao thông, Tìm hiểu kiến thức thông qua trò chơi “Chạy tiếp sức” và Giải ô chữ bí mật về chủ đề An toàn giao thông, Ninh Bình, Cao Bằng và Vũng Tàu là 3 đội thi nhận về tổng điểm cao nhất. Mô hình đảo giao thông an toàn - công cụ giáo dục sinh động, sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, giúp nâng cao chất lượng dạy và học về an toàn giao thông cho thầy và trò đã được Toyota Việt Nam trao tặng cho 3 đội chiến thắng.

Bên cạnh chương trình giao lưu dành cho học sinh, Hội thảo giáo viên cũng đã được tổ chức vào chiều ngày 21/3, tạo cơ hội để các thầy cô cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy kiến thức về an toàn giao thông, góp phần lan tỏa những giá trị thiết thực đến thế hệ trẻ. Tại sự kiện, 16 thầy cô đại diện cho 8 tỉnh thành đã được trao tặng giấy chứng nhận, như một sự ghi nhận và tri ân cho những đóng góp ý nghĩa của thầy cô trong chương trình. Từ đây, các thầy cô sẽ phổ biến những cách thức, kỹ năng giáo dục giao thông hiệu quả đến các giáo viên tại địa phương, cùng áp dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo về an toàn giao thông trong trường học.

Đặc biệt, trong chương trình năm nay, các em học sinh còn được trải nghiệm tình huống sa hình giao thông, hóa thân thành người đi bộ, người đi xe đạp, cảnh sát giao thông, tài xế ô tô, xe máy để mô phỏng 5 tình huống giao thông tương đương với 5 câu hỏi. Hoạt động này không chỉ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về luật giao thông mà còn rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế một cách sinh động và trực quan.

Xuất hiện trên khấu với tiết mục múa tương tác, bác sĩ tài năng Bế Thị Băng đã để lại cảm xúc đặc biệt với toàn thể học sinh và các vị đại biểu tham dự chương trình. Ở tuổi 24 đầy hoài bão, Bế Thị Băng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và mất đi một phần cơ thể nhưng với tinh thần mạnh mẽ, chị đã biến thử thách thành động lực, vượt qua nỗi đau để tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình. “Tai nạn giao thông đã để lại những hậu quả rất nặng nề cho gia đình và xã hội. Bản thân tôi là 1 nạn nhân của tai nạn giao thông, hơn ai hết, tôi thấu hiểu được những nỗi đau mà tai nạn gây ra. Do vậy, việc xây dựng ý thức tham gia giao thông và nâng cao trách nhiệm về an toàn giao thông là rất cần thiết và quan trọng. Qua chương trình hôm nay, tôi muốn gửi đến cộng đồng và xã hội thông điệp: Mỗi chúng ta dù ở đâu, hãy tự mình ý thức, tuân thủ quy tắc an toàn giao thông và luôn chú ý cẩn trọng tay lái khi tham gia giao thông. An toàn cho chính mình cũng là hạnh phúc cho người khác”, Bế Thị Băng chia sẻ.

Những trải nghiệm, chia sẻ và nghị lực phi thường của vị bác sĩ mạnh mẽ Bế Thị Băng là nguồn động lực to lớn để các em học sinh ý thức được sự nghiêm trọng của tai nạn giao thông, tích cực học tập, tu dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng để tham gia giao thông an toàn.

Đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt với hành trình 30 năm Toyota phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong suốt chặng đường đó, Toyota luôn đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu, hãng không ngừng nỗ lực để cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, vì một nền văn hóa giao thông an toàn và văn minh hơn.