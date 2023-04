Những vị khách đầu tiên nhận VF 5 Plus: Xe ổn nhất trong tầm giá

“Trẻ trung, hiện đại”,” Quá xịn xò”, “Xe đẹp hơn cả mô hình”… là một vài trong số rất nhiều lời khen mà những chủ nhân đầu tiên dành cho mẫu xe VinFast VF 5 Plus.

Đẹp và chỉn chu trong từng mối hàn

Ngày 21/4/2023, những chiếc VF 5 Plus phiên bản thương mại đầu tiên đã được VinFast giao tới tay khách hàng Việt.

Có mặt từ sớm tại VinFast Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thu Hương không khỏi háo hức khi là một trong những người đầu tiên được nhận mẫu xe điện VF 5 Plus. Chị thú thật, đặt cọc mẫu SUV điện hạng A khi chưa được ngắm tận nơi và cũng… chưa có bằng lái. Điều thôi thúc chị trong lần đầu nhìn thấy chiếc xe điện của VinFast qua ảnh là thiết kế trẻ trung cùng mức giá phù hợp.

“Rất bất ngờ. Chiếc VF 5 Plus bên ngoài không chỉ trẻ trung mà còn hiện đại và rất xịn sò”, chị Hương vừa ngắm chiếc xe mới vừa nói. Đặc biệt, ấn tượng trong lần đầu trải nghiệm chiếc xe yêu thích của chị còn là cảm giác “bên ngoài nhỏ gọn, bên trong rộng rãi” của VF 5 Plus. Đây là ưu điểm riêng có của những chiếc xe điện với thiết kế đơn giản, dành nhiều không gian cho người sử dụng.

“Mua xe chính là động lực để tôi quyết tâm học lái thời gian qua. Sắp tới, tôi sẽthi lấy bằng để được trực tiếp cầm lái VF 5 Plus”, chị Hương cười nói.

Cũng không giấu được niềm vui, anh Hải Minh (Hà Nội) nhớ lại, đúng 8h sáng ngày VF 5 Plus mở cọc (ngày 10/12/2022), anh đã có mặt tại đại lý để được đặt xe trực tiếp. Có 2 lý do khiến anh nhanh chóng phải lòng VF 5 Plus, ngoài mức giá vừa túi tiền là vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính, hợp với những người trẻ tuổi như anh.

Hơn 4 tháng chờ đợi, Minh bảo, sau cùng cũng được cầm chìa khóa chiếc xe đầu tiên của cả gia đình. “Tôi thích sự hoàn thiện tỉ mỉ trên VF 5 Plus. Từng mối hàn đều được làm rất chỉn chu”, Minh nói về cảm nhận đầu tiên.

Ngoài thiết kế, màu sắc đa dạng chưa từng có trên một mẫu xe hạng A cũng là lý do khiến nhiều vị khách bị hấp dẫn bởi mẫu xe này. Với VF 5 Plus, người dùng có thể tùy biến lựa chọn trong danh sách hàng chục màu nội, ngoại thất có thể kết hợp. “Tôi chọn VF 5 Plus màu xanh, trần trắng vì hợp mệnh. Đây cũng là điểm đặc biệt của chiếc xe này vì khả năng cá nhân hóa cao”, chị Ngọc Minh, một trong những vị khách nhận xe đầu tiên tại VinFast Smart City nói.

“Mong muốn môi trường sống tốt đẹp hơn”

Với anh Đức Minh Tuấn, chiếc xe điện mới nhận không chỉ đẹp về thiết kế mà còn có những thông số kĩ thuật ấn tượng cùng nhiều tính năng an toàn, thông minh. “Tôi ấn tượng về hệ thống trợ lái và phanh trên xe cùng các tính năng an toàn khác. Xét trong tầm giá vài trăm triệu thì đây là chiếc xe ổn nhất”, anh Tuấn chia sẻ.

Để được nhận xe sớm, anh Tuấn cho biết đã bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội trước đó một ngày để chờ tới thời khắc quan trọng. Hơn tất cả, theo anh Tuấn, lý do lớn nhất khiến anh chọn VF 5 Plus bởi đây là một chiếc xe “hoàn toàn không mùi” - điều không thể có với xe xăng.

“Lý do quan trọng nhất chọn xe điện VF 5 Plus là bởi tôi muốn môi trường tốt đẹp hơn, không chỉ vì bản thân mình mà vì cả tương lai con em. Cả xã hội đang chung tay bảo vệ môi trường và mình muốn góp một phần nào đó”, anh Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (Hà Nội) cũng có chung câu trả lời như vậy khi được hỏi lý do chọn xe điện thay vì xe xăng. “Tôi nghĩ chúng ta nên góp một phần nhỏ vì môi trường”, chị Huyền nói.

Về một vài lo lắng người dùng đang đặt ra khi sử dụng xe như lỗi cảnh báo, cập nhật phần mềm…, vị nữ khách hàng thẳng thắn, đấy không phải vấn đề chị lo lắng. Quan trọng hơn, theo chị là sự hỗ trợ rất tốt từ nhà sản xuất khi một số lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. “Bất kì sản phẩm mới nào cũng không thể hoàn thiện ngay. Nếu dịch vụ hậu mãi tốt thì không có lý do gì không chọn”, chị nói.

Ở góc độ người dùng, chị Huyền cũng bày tỏ niềm tin vào xe điện Việt từ những sản phẩm như VF 5 Plus. “Sản phẩm tốt thì ở đâu cũng chinh phục được người dùng. Rất mong VinFast thành công, mang thương hiệu Việt ra thế giới”, vị nữ khách hàng bày tỏ.

Giống chị Huyền, rất nhiều vị khách cũng có mong muốn tương tự. Họ cũng chia sẻ hoàn toàn yên tâm trong những ngày tới khi sử dụng VF 5 Plus với hệ thống trạm sạc đã phủ kín các tỉnh thành. Ngoài ra, hàng loạt chính sách, dịch vụ như cứu hộ pin, sửa chữa lưu động, bảo hành dài hạn… của VinFast cũng là điều tạo niềm tin lớn cho người dùng xe điện.