Những ưu điểm của Ngân hàng số đối với sinh viên

Hơn cả một chiếc thẻ ATM quen thuộc, giờ đây các bạn sinh viên có thể thực hiện mọi hoạt động thanh toán, chi trả học phí, hay thậm chí là gửi tiết kiệm chỉ với ứng dụng Ngân hàng số.

Từ nhiều năm gần đây, chiếc thẻ ATM ngân hàng đã là một trong những hành trang cần có của các bạn sinh viên khi bước vào môi trường đại học mới mẻ. Đây là công cụ hữu ích để gia đình có thể nhanh chóng chuyển tiền cho con em mình khi cần thiết, đặc biệt khi hầu hết các trường đã áp dụng hình thức thu học phí qua tài khoản ngân hàng.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà hầu như ai cũng có thể dễ dàng sở hữu một chiếc smartphone, thì mọi thứ liên quan đến thanh toán, chuyển tiền, gửi tiền hay những dịch vụ ngân hàng khác đều có thể thực hiện được thông qua ứng dụng của các ngân hàng trên điện thoại.

Điển hình, AB Ditizen của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) là một ứng dụng khá hiện đại, tích hợp rất nhiều tiện ích, từ các dịch vụ đơn giản như quản lý thông tin tài khoản/thẻ, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán các hoá đơn dịch vụ (điện nước, internet…) đến các dịch vụ như đặt vé tàu, xe… hoặc mua sắm online.

Thao tác tiện lợi, nhanh chóng

Ưu điểm lớn của ứng dụng Ngân hàng số mà ai cũng nhìn thấy được đó là việc có thể giúp người dùng thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào và ở bất kì nơi đâu, không còn phải phụ thuộc vào khung giờ làm việc của các ngân hàng, hay bị giới hạn trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, người nhận tiền cũng có thể nhận được ngay lập tức chứ không mất thời gian chờ đợi như khi thực hiện qua giao dịch kiểu truyền thống.

Với các bạn sinh viên trẻ vẫn còn cần sự chu cấp từ gia đình, đặc biệt là những sinh viên đi học xa nhà, thì đây là một điểm vô cùng hữu ích và thuận tiện. Bạn Thu Hà (SV Học viện Báo chí & Tuyên truyền) chia sẻ: “Từ khi đi học xa, bố mẹ em thường phải ra phòng giao dịch của ngân hàng để gửi tiền học phí và tiền chi tiêu hàng tháng cho em, hoặc đưa tiền cho em mỗi khi em về nhà. Nhưng bây giờ với ứng dụng Ngân hàng số dễ dàng sử dụng trên điện thoại, bố mẹ em đã đỡ tốn công sức và thời gian hơn rất nhiều.” Quả thật,các phụ huynh bây giờ chỉ cần ở nhà cũng có thể gửi tiền cho con mà không cần ra ngân hàng, cũng có thể gửi bất kỳ thời gian nào trong ngày.

Tiết kiệm chi phí

Hiện nay rất nhiều ngân hàng đưa ra những ưu đãi về phí khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số để khuyến khích khách hàng hội nhập “số hóa”. Chẳng hạn như với ứng dụng AB Ditizen cũng được miễn các loại phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, giúp người dùng tiết kiệm được đáng kể so với việc bị mất phí khi rút tiền mặt tại cây ATM hay mất phí chuyển tiền tại quầy.

Bên cạnh đó, so với việc cầm tiền mặt, việc “gói gọn” các khoản tiền của mình trong một tài khoản và quản lý nó thông qua ứng dụng sẽ giúp cho các bạn trẻ kiểm soát được số dư và các khoản thu chi của mình tốt hơn.

Chính xác, an toàn và bảo mật cao

Dùng tiền mặt có thể bị rơi, dùng thẻ ATM cũng có thể mất. Thế nhưng, khi dùng ứng dụng Ngân hàng số, ngay cả khi chiếc điện thoại của bạn không may bị “thất lạc” thì tài khoản vẫn an toàn do được bảo mật bằng mật khẩu, vân tay, nhận diện khuôn mặt. Đồng thời, bạn cũng có thể dễ dàng tải lại và đăng nhập lại thông tin tài khoản của chính mình ở một thiết bị mới.

Việc thanh toán, thực hiện giao dịch trên ứng dụng cũng có tính chính xác cao khi người dùng có thể thực hiện kiểm tra và xác nhận giao dịch trước khi thao tác.

Ứng dụng hiện đại, nhiều tiện ích, dễ dàng sử dụng với thế hệ GenZ

Được trải nghiệm các tiện ích dịch vụ của rất nhiều ngân hàng thông qua ngày hội mua sắm – giải trí Sóng Festival (thuộc khuôn khổ chương trình Ngày thẻ Việt Nam 2022), bạn Thùy Linh (SV ĐH Kinh tế Quốc dân) rất hào hứng khi được tư vấn sử dụng các ứng dụng ngân hàng số. “Giờ đây em đã hiểu nhiều hơn về các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và cũng đã đăng ký mở tài khoản trên app AB Ditizen của ABBANK. Thời gian đăng ký cũng chỉ mất khoảng vài phút và bên trong ứng dụng lại có rất nhiều tiện ích, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, hình ảnh và giao diện cũng rất đẹp mắt nên em rất thích khi sử dụng”.

Linh cũng chia sẻ thêm rằng, với việc thao tác đơn giản mà lại gần gũi, không chỉ có giới trẻ như mình mới có thể sử dụng được mà ngay cả các bác lớn tuổi chắc cũng sẽ thích dùng.

Có thể thấy rằng, những dịch vụ ngân hàng hiện đại đang dần làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi thế hệ trẻ đang tiếp cận ngày càng nhiều và ngày một am hiểu, có hứng thú hơn với công nghệ. Và đây cũng chính là hướng đi mà các ngân hàng đang thay đổi, ứng dụng tối đa công nghệ để cải tiến, nâng cấp các sản phẩm, mang đến những dịch vụ tài chính thực sự hữu ích cho người dùng.

Đại diện ABBANK cho biết: “Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển AB Ditizen trở thành một ứng dụng thông minh, thân thiện, gần gũi và phù hợp với từng đối tượng khách hàng riêng biệt để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, hướng đến trở thành ngân hàng hàng đầu phục vụ công dân số.”