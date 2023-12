Những ứng viên vô địch chặng cuối VGA Junior Tour

TPO - Đoàn Uy, Nguyễn Đức Sơn, Võ Tá Hoàng Nguyên, Nguyễn Kim Phương Anh là những ứng viên sáng giá cạnh tranh chức vô địch của chặng cuối VGA Junior Tour.

Quy tụ những gương mặt nổi bật như Đoàn Uy - quán quân VGA Junior Tour 1st Leg, Nguyễn Đức Sơn - quán quân VGA Junior Tour 4th Leg, Võ Tá Hoàng Nguyên - quán quân bảng U9 VGA Junior Tour 4th Leg hay Nguyễn Kim Phương Anh - á quân bảng U18 nữ VGA Junior 3rd Leg, chặng cuối cùng của hệ thống giải trẻ quốc gia với tên gọi VGA Junior Tour Final Leg hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và hấp dẫn.

Khởi động VGA Junior Tour 1st Leg với ngôi vị quán quân, về nhì tại VGA Junior Tour 2nd, 4th Leg và hạng 3 5th Leg, Đoàn Uy là ứng viên sáng giá cho chức vô địch chặng cuối.

Nguyễn Kim Phương Anh là nữ vận động viên trẻ đầy tiềm năng của golf Việt, cô cũng là đấu thủ quen thuộc trong các chặng đấu của hệ thống giải trẻ Việt Nam. Luôn nằm trong top đầu của bảng U18 nữ và đạt danh hiệu á quân chặng 3 VGA Junior Tour, nữ golfer đang nỗ lực bứt phá để chinh phục chiếc cúp vô địch.

Nhắc đến thế hệ VĐV trẻ tiềm năng không thể không nhắc tên Nguyễn Đức Sơn - một tài năng của golf Việt. Không chỉ đạt ngôi vị quán quân ở chặng 4 VGA Junior Tour, tuyển thủ sinh năm 2007 còn giành được không ít huy chương và cúp vô địch ở nhiều giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Gần nhất, Đức Sơn đã đăng quang giải Tiền Phong Golf Championship 2023.

Võ Tá Hoàng Nguyên là cái tên không còn xa lạ đối với nền golf trẻ nói chung và các chặng đua VGA Junior Tour trong năm 2023 nói riêng. VĐV sinh năm 2014 cũng là ứng viên tiềm năng khi đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào ở độ tuổi của mình như á quân bảng U9 VJO 2023; á quân bảng U9 VGA Junior Tour 5th Leg; quán quân bảng U9 VGA Junior Tour 4th Leg; á quân bảng U9 VGA Junior Tour 3rd Leg, top 4 bảng U9 VGA Junior Tour 2nd Leg, giải ba bảng U9 VGA Junior Tour 1st Leg.

VGA Junior Tour Final Leg quy tụ 54 VĐV diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12 trên sân The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate.

Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm nay sẽ gồm 2 vòng, trong đó tại vòng 1, các tuyển thủ sẽ xuất phát lúc 06:30 phút theo thể thức shotgun. Vòng 2 gồm bảng U18 nam, U18 nữ và U15 nam, trong đó các flight đầu tiên tại hố 1 và hố 10 sẽ xuất phát lúc 12:20.