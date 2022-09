Những người thợ điện trầm mình dưới nước khắc phục sự cố điện sau bão Noru

Giữa trưa, những người thợ mang sắc áo da cam tranh thủ ăn hộp cơm ngay tại công trường, để kịp khắc phục sự cố về điện do cơn bão số 4 (Noru) gây ra. Công việc dầm nước, lấm lem bùn đất dường như đã trở nên quen thuộc với những người thợ mang sứ mệnh truyền tải, giữ nguồn sáng cho nhân dân.

Mấy hôm nay, hàng chục cán bộ, công nhân viên Cty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã có mặt tại địa bàn tỉnh Quảng Nam để khắc phục sự cố điện do bão Noru gây ra.

Trước đó, bão số 4 đổ bộ vào miền Trung, gây sự cố nghiêm trọng cho hệ thống lưới điện các tỉnh miền Trung. Nhận lệnh của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Đắk Nông thành lập 2 đội xung kích Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), lên đường về khúc ruột miền Trung khắc phục sự cố.

Ngày 29/9, PC Đắk Nông đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam (một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề hệ thống lưới điện), để hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện nhằm sớm cấp điện trở lại cho người dân tỉnh bạn.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, công ty đã huy động lực lượng gồm 47 CBCNV tại các đơn vị trực thuộc, các thành viên đội xung kích PCTT&TKCN chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ thi công, trang thiết bị an toàn, công tác hậu cần…, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 4 gây ra, địa hình xử lý sự cố khá phức tạp. Do đó, các đội xung kích của đơn vị đã khẩn trương khảo sát địa hình, lên phương án xử lý, phân công thành các nhóm thực hiện bảo đảm an toàn, nhanh chóng. Các nhóm sau khi nhận nhiệm vụ, lập tức tỏa đi hiện trường, khẩn trương, tập trung khắc phục sự cố nhanh nhất.

Anh Huỳnh Văn Huệ, Trưởng phòng An toàn - Trưởng đoàn Đội xung kích phòng, chống thiên tại PC Đắk Nông, cho biết, từ sáng sớm ngày 29/9, lực lượng xung kích PCTT-TKCN đã đến tỉnh Quảng Nam. Đoàn hỗ trợ của PC Đắk Nông nhận được đề nghị hỗ trợ khôi phục sự cố lưới điện tại khu vực huyện Núi thành- đây là một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề do bão. Gần như hệ thống điện hạ thế bị gió bão quật đổ, nhiều cột và đường dây gãy, đứt, ngập dưới nước.

“Với tinh thần xung kích, tất cả anh em công nhân Đội xung kích PC Đắk Nông không ngại dầm mưa, đội nắng làm xuyên thời gian, tranh thủ ăn cơm hộp ngay tại hiện trường để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Các anh em cố gắng làm xong của nhóm rồi tranh thủ hỗ trợ thêm cho nhóm khác để nhanh chóng sớm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão”, anh Huệ nói.

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung và tiếp ứng, hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ khôi phục, cấp điện trở lại nhanh nhất phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.