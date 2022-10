Những người nên tránh xa rau xà lách kẻo ‘rước thêm bệnh vào người’

TPO - Rau xà lách là loại rau yêu thích của nhiều người, loại rau này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, đối với một số người không nên ăn loại rau này kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Lợi ích khi ăn rau xà lách

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Calo là một chỉ số năng lượng mà những ai muốn xây dựng khẩu phần ăn khoa học đều quan tâm. Rau xà lách được biết đến là một loại rau chứa năng lượng thấp chỉ 15 calo/ 100 g. Do vậy đây là sự lựa chọn tốt cho các món salad xà lách giảm cân tuyệt vời.

Cung cấp lượng vitamin dồi dào

Hầu hết rau xanh sẽ chứa rất nhiều vitamin cung cấp cho cơ thể nhưng đủ thì không phải tất cả đều có thể. Trong 100 g rau xà lách khi ăn, cơ thể bạn sẽ được cung cấp vitamin A gấp 2 lần nhu cầu vitamin mà cơ thể cần. Ngoài ra, beta carotene cũng được cung cấp đủ với nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Giúp bổ sung vitamin K

Các tế bào xương và hoạt động phát triển tái tạo đều cần được hỗ trợ từ vitamin K. Ngoài ra đây là một chất giúp bảo vệ các nơ ron thần kinh khỏi sự tổn thương. Nhờ sự bảo vệ từng rơ ron, nguy cơ mắc bệnh alzheimer cũng giảm và nếu bạn đã mắc chứng bệnh nan y này thì vitamin K sẽ cải thiện và kéo dài thời gian cho bạn.

Nâng cao sức đề kháng và folate

Quá trình chuyển hóa enzym của cơ thể nhằm tổng hợp lên chuỗi protein DNA là nhờ sự tham gia của folate. Đối với sự phát triển của thai nhi đây là một phần quan trọng giúp em bé không bị dị tật ống thần kinh trong quá trình phát triển ở 3 tháng đầu thai kỳ. Hơn nữa acid folic cũng được khuyên là nên cung cấp để bổ sung dưỡng chất cho sự phát triển não bộ và trí thông minh của bé.

Vitamin C là vitamin giúp nâng cao sức khỏe và phục hồi cho người sau ốm dậy. Khi cơ thể được nạp đầy đủ vitamin C sẽ đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh như viêm nhiễm, vi khuẩn xâm nhập do sức đề kháng kém.....

Bảo vệ võng mạc

Cứ 100 g rau xà lách thì có thể cung cấp 1,73 mirco gam zeaxanthin và một sắc tố hữu cơ tên là carotenoid. Chúng có vai trò quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày vì khi cơ thể hấp thụ sẽ thấm thấu lên những điểm màu vàng của võng mạc. Nhờ đó võng mạc được bảo vệ tốt hơn khỏi nguy hiểm từ tia UV và cung cấp các chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự phá hủy các gốc tự do.

Những người không nên ăn rau xà lách

Người bị rối loạn tiêu hóa

Chất xơ trong rau xà lách có tác dụng phụ gây khó chịu đường tiêu hóa như đầy hơi, chuột rút, co thắt dạ dày, tiêu chảy, giảm hấp thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng. Do đó, với những người bị rối loạn tiêu hoá nên lưu ý khi sử dụng loại rau này.

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượng vitamin K cao, nếu ăn nhiều rau xà lách sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến máu đông cục.

Phụ nữ mang thai

Thực phẩm sống luôn chứa một lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại chưa bị tiêu diệt, đó là những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm đối với mẹ bầu và thai nhi.

Người bị đau dạ dày

Người bị đau dạ dày không nên ăn loại thức ăn, nước uống kích thích niêm mạc dạ dày như các loại rau thơm, rau xà lách, rau quả có chứa nhiều xơ sợi,...

Bệnh nhân suy thận

Những người mắc bệnh thận nên tránh các loại rau chứa nhiều kali và photpho, vì thận không thể loại bỏ chúng theo đường tiểu. Trong khi đó, xà lách lại chứa lượng lớn 2 chất này, do đó người bị suy thận nên hạn chế sử dụng.

Cơ thể có mùi khó chịu

Ăn loại rau chứa nhiều lưu huỳnh thường khiến mồ hôi có mùi khó chịu. Những loại rau màu sậm có thể làm cho nước tiểu có màu.

Người dễ bị cảm cúm

Rau xà lách có chức năng kích thích ăn uống và thúc đẩy tiêu hóa. Đối với những người dễ bị cảm cúm tuyệt đối không nên ăn rau sống.

Tuy nhiên, ngược lại với những người thể trạng tốt, sức khỏe ổn định, ít bị cảm thì lại có thể dùng rau sống để điều trị cảm cúm.

Cách ăn rau xà lách ngon và tốt cho sức khỏe

Rau xà lách có thể sử dụng để nấu hoặc ăn nhúng lẩu tùy vào sở thích mỗi người. Một số khẩu phần ăn kiêng thì chọn rau xà lách để làm gỏi cuốn hoặc salad xà lách rau củ.

Thông thường, chúng ta có xu hướng ăn sống loại rau này nên việc lựa chọn rau có nguồn gốc và thực hiện rửa rau với nước muối trước khi dùng cần được quan tâm để tránh gây ngộ độc thực phẩm do các vi khuẩn trên rau gây ra.