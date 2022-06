Những lợi thế tạo nên giá trị khu đô thị bậc nhất Chơn Thành, Bình Phước - Phúc Hưng Golden

Phúc Hưng Golden đã tạo nên một “cú hích” lớn trên thị trường BĐS thời gian qua khi sở hữu những lợi thế về hạ tầng, cảnh quan, hệ sinh thái tiện ích, cùng pháp lý minh bạch,….thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư, trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản với tốc độ giao dịch cực kỳ lớn.

Tiềm năng “Thanh khoản tốt” nhờ sức bật hạ tầng

Phúc Hưng Golden là khu đô thị Dịch vụ - Giải trí bậc nhất Chơn Thành (Bình Phước), khu vực đang được Chính phủ tập trung khai thác và đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong năm 2022, Chơn Thành đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, theo kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Chơn Thành là 722,94 tỷ đồng để thực hiện 42 dự án, đầu tư xây dựng các tuyến đường Ngô Tất Tố, Phạm Hồng Thái, Cao Bá Quát, ĐH01, ĐH05, ĐH15… kết nối với các vùng lân cận.

Đáng chú ý là các tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang chuẩn bị khởi công có tổng chiều dài gần 70km với tổng kinh phí đầu tư lên đến 36.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) với tổng mức đầu tư khoảng 24.275 tỷ đồng đã được Trung ương thống nhất thực hiện ở giai đoạn 2021-2025. Đây chính là đòn bẩy lớn nhất cho sự gia tăng giá trị bất động sản của Phúc Hưng Golden và câu chuyện về tầm nhìn của dự án. Sự có mặt của những tuyến đường cao tốc cùng các công trình hạ tầng hiện đại khác sẽ là “cú hích” tạo đà giúp gia tăng giá trị đầu tư nhanh chóng cho các dự án bất động sản như Phúc Hưng Golden với mức lợi nhuận hấp dẫn, tạo tiềm năng thanh khoản tốt”.

Hệ tiện ích “All In One” đa dạng, đẳng cấp

Với quy mô lên đến 52ha, Phúc Hưng Golden mang đến cho thị trường BĐS Chơn Thành, Bình Phước một khu đô thị dịch vụ - giải trí bậc nhất, cùng với đa tiện ích nội khu "All-IN-ONE" bao gồm công viên xanh, trường học các cấp, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại...tạo nên cuộc sống ngập tràn tiện nghi cho cư dân. Đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng từ những cư dân nhí hay những người cao tuổi đều có thể dễ dàng tìm kiếm được không gian cho riêng mình.

Tại đây, cư dân Phúc Hưng Golden và khu vực sẽ được trải nghiệm dịch vụ mua sắm đa dạng, giải trí đẳng cấp từ Trung tâm thương mại Luxury Mall hàng đầu Chơn Thành. Bên cạnh đó, chợ Golden Market sẽ là khu mua sắm, tiện lợi, gắn kết cộng đồng đáp ứng mọi nhu cầu.

Hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến THCS tiêu chuẩn quốc tế với tổng quy mô 25.910m2 sẽ mang đến cho các cư dân nhí một không gian học tập chất lượng cao, phát triển toàn diện thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài những tiện ích giải trí nổi bật thì việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân cũng được quan tâm hàng đầu. Với các chức năng phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân, bệnh viện Duy Khang Phúc Hưng được xây dựng trên diện tích gần 3.000 m2 ngay trong khuôn viên dự án, đây sẽ là trung tâm chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Pháp lý minh bạch - Bảo chứng an toàn cho lựa chọn đầu tư

Sở hữu lợi thế về pháp lý minh bạch, các sản phẩm đều đã có Giấy CNQSDĐ cùng với mức giá đầu tư chỉ từ 01 tỷ/nền. Phúc Hưng Golden chính là bảo chứng an toàn cho lựa chọn đầu tư bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện Dat Xanh Premium chia sẻ: “Với kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án và thấu hiểu được những mong muốn của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực và mang đến những sản phẩm an toàn, pháp lý minh bạch và thực hiện đầy đủ những cam kết với khách hàng khi đưa sản phẩm ra thị trường. Phúc Hưng Golden là dự án mà chúng tôi đánh giá sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, cảnh quan, hệ sinh thái tiện ích, cùng pháp lý minh bạch chúng tôi tin rằng Phúc Hưng Golden sẽ là một bảo chứng an toàn cho dòng tiền tích lũy của các nhà đầu tư”

Với những lợi thế về sức bật hạ tầng, hệ tiện ích all in one tràn ngập sắc màu cuộc sống hiện đại cộng hưởng với pháp lý minh bạch. Phúc Hưng Golden hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.

