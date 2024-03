Những 'gã khổng lồ' trong phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam

TPO - Hãng công nghệ Meta, nhà sản xuất máy bay Boeing cùng nhiều doanh nghiệp tầm cỡ của Mỹ đã bắt đầu tham gia phái đoàn thăm Việt Nam trong tuần này.

Phái đoàn khoảng 50 doanh nghiệp lớn của Mỹ đang thăm Việt Nam. Sự kiện cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đến nền kinh tế nước ta. Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.

Một số gương mặt nổi bật trong đoàn tới Việt Nam như hãng công nghệ Meta, nhà sản xuất máy bay Boeing và công ty năng lượng tái tạo GE Vernova. Bên cạnh đó, Tập đoàn Koch Industries, Công ty tiêu chuẩn an toàn UL Solutions, Tập đoàn bảo hiểm Chubb, Công ty trò chơi Roblox, nhà cung cấp dự báo thời tiết ATMO và công ty năng lượng AES cũng tham gia chuyến thăm.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp của Mỹ hiện đang hoạt động ở Việt Nam. Điển hình là Meta với ứng dụng Facebook đang có 60 triệu người dùng, trở thành một trong những thị trường lớn nhất trên toàn cầu. Trong khi đó, nhà sản xuất máy bay Boeing đã ký thỏa thuận sơ bộ với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào 2023 về việc bàn giao 50 máy bay.

Trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 18-21/3, phái đoàn doanh nghiệp từ Mỹ sẽ cùng thảo luận với các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam để xúc tiến các cơ hội đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh.

Ngay trong ngày 18/3, các công ty an ninh của Mỹ có kế hoạch thảo luận về cơ hội kinh doanh tiềm năng với đại diện của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đồng thời, ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và US Eximbank đã ký MOU trị giá 500 triệu USD để cùng nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đối với khoản tín dụng/bảo lãnh trung và dài hạn, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.