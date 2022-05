Những 'đại kỵ' khi ăn trứng cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết

TPO - Trứng là món ăn bổ dưỡng và quá quen thuộc với các gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, loại thực phẩm tưởng như lành tính này sở hữu một danh sách kiêng kỵ không hề ngắn.

Những thực phẩm kỵ với trứng

Quả hồng

Hồng và trứng đều là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi kết hợp với nhau lại là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính với các dấu hiệu chủ yếu như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Khi ăn hồng cùng với trứng là thực phẩm chứa nhiều đạm, tannin trong hồng có thể kết nối trực tiếp với chất đạm và các khoáng chất tạo thành các phân tử không tan và khó phân hủy, dễ gây viêm ruột.

Lúc này, nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng để gây nôn hoặc cũng có thể uống nước gừng tươi để giải độc. Có rất nhiều cách làm nước gừng tươi cực kỳ đơn giản: Chỉ cần vài lát gừng ngâm trong nước nóng từ 15 - 20 phút, hoặc đập dập gừng đun sôi nhỏ lửa cùng với nước để uống.

Cá

Không phải lúc nào kết hợp trứng và cá trong một món ăn cũng tốt. Một số nghiên cứu cho rằng avidin, một thành phần có trong trứng gà, có thể vô hiệu hóa vitamin B7 mà cá có dầu chứa một lượng lớn.

Óc lợn

Óc lợn tráng cùng trứng là món ăn thơm ngon, hấp dẫn mà nhiều người rất thích ăn. Tuy nhiên, khi dùng chung hai thực phẩm này sẽ làm tăng cholesterol trong máu. Vì vậy, không nên ăn nhiều món này, nhất là những người bị bệnh tăng huyết áp.

Khoai tây

Khoai tây chứa các khoáng chất cản trở quá trình hấp thụ sắt và canxi từ trứng. Vì vậy, việc chế biến các món ăn chỉ dựa trên hai nguyên liệu này là vô cùng sai lầm. Kết hợp với nhau, những thực phẩm này được tiêu hóa kém, thậm chí có thể gây khó tiêu.Không nên kết hợp trứng với tỏi

Theo Đông y, trứng gà không nên kết hợp với tỏi. Khi ăn chung hai món này sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, đầy bụng. Ngoài ra, ăn trong lúc bụng rộng dễ sinh ra buồn nôn, choáng váng. Không những thế, nếu chiên tỏi quá cháy sẽ dẫn đến việc sinh ra nhiều chất độc.

Sữa tươi

Trong sữa có chứa chất lactose. Trong khi đó, trứng lại là thực phẩm nhiều chất protein, giúp phân giải các acid amin. Khi kết hợp trứng với sữa sẽ gây khó hấp thụ chất lactose.

Đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành vốn lành tính, chứa nhiều protein thực vật, vitamin và khoáng chất dễ hấp thụ. Tuy nhiên, protein trong trứng kết hợp với trypsin trong đậu nành gây cản trở quá trình hấp thụ chất đạm của cơ thể.

Thịt ngỗng, thịt thỏ

Trứng không nên ăn cùng thịt thỏ, thịt ngỗng. Cả hai loại thịt này có vị ngọt tính lạnh, mà protein trong trứng cũng tính lạnh. Hai thuộc tính này kết hợp với nhau sẽ kích thích hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy.

Nước chè

Uống nước chè sau khi ăn nói chung là một thói quen gây hại cho sức khỏe. Nước chè đặc chứa nhiều axit tannic. Khi chất này kết hợp với protein có trong trứng và các loại thực phẩm khác sẽ làm chậm hoạt động của nhu động ruột, táo bón, có thể gây tích trữ các chất có hại cho cơ thể.

Những người nên hạn chế ăn trứng

Người mắc bệnh tim mạch

Một nghiên cứu cho thấy, việc ăn hơn 3 quả trứng gà một tuần sẽ có thể làm cho các mảng bám ở động mạch dày lên. Điều này sẽ làm cho động mạch bị thu hẹp, khiến máu chảy khó khăn, buộc trái tim phải bơm mạnh hơn để cung cấp đủ máu, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngoài ra, người bị bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành cũng không nên ăn trứng gà thường xuyên vì trứng sẽ làm thu hẹp, tắc nghẽn động mạch vành.

Nguy hiểm hơn, các mảng bám vỡ ra sẽ rất dễ hình thành các cục máu đông, gây đột quỵ và đau tim.

Người bị sốt

Thành phần chủ yếu của trứng gà là đạm, trong đó, chủ yếu là nhóm chất đạm có thành phần đơn giản và luôn ở trạng thái hòa tan. Do vậy, trứng gà rất dễ hấp thu vào cơ thể.

Người bị sốt (đặc biệt là trẻ em) khi ăn trứng gà sẽ khiến nhiệt độ của cơ thể tăng lên, làm cho cơn sốt thêm nghiêm trọng. Vì vậy, chăm sóc người ốm sốt cần hạn chế ăn những thứ nhiều protein như trứng trong thực đơn dinh dưỡng để tránh hậu quả khó lường.

Người mắc bệnh thận

Khi bị viêm thận, chức năng trao đổi chất của cơ thể cũng giảm theo, khiến thận không loại bỏ được hết các độc tố ra khỏi cơ thể. Việc ăn trứng có thể làm tăng hàm lượng urê trong cơ thể, khiến bệnh viêm thận ngày càng nặng hơn, thậm chí có thể gây nhiễm độc đường tiết niệu.

Ngoài ra, người bị sỏi mật cũng không nên nạp quá nhiều trứng vào cơ thể. Do chứa hàm lượng đạm rất cao, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, khiến túi mật vốn đã yếu lại ngày càng yếu hơn. Từ đó sẽ sinh ra các triệu chứng lâm sàng như nôn mửa, đau đớn…

Người mắc bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, nếu thường xuyên ăn nhiều hơn 2 quả trứng gà một tuần thì sẽ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi ngoài những chất có lợi cho sức khoẻ như omega-3 thì trứng gà cũng chứa rất nhiều cholesterol và chất béo bão hoà – những chất gây kích thích tiểu đường tuýp 2 mạnh mẽ nhất.

Chính vì vậy, người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn trứng, tuy nhiên phải hạn chế mức độ để tránh làm cho bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Người bị bệnh gan

Trứng vịt và lòng đỏ trứng gà là thực phẩm có chứa hàm lượng mỡ và cholesterol cao.

Theo phân tích, trong 100g trứng vịt có chứa 14,7g mỡ, còn chất protein chỉ có 13g, lượng cholesterol là 634mg, hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng cao tới 1522mg.

Chúng đều tiến hành trao đổi chất trong gan, kết quả càng tăng thêm gánh nặng cho gan, không có lợi cho việc khôi phục chức năng của gan, vì vậy người viêm gan và gan nhiễm mỡ không nên ăn.

Người mắc bệnh sỏi mật

Trứng gà là thức ăn có hàm lượng đạm rất cao, trong khi đó, do sự kích thích của viên sỏi lâu ngày trong túi mật, chức năng co bóp của túi mật của người bệnh sẽ yếu dần. Nếu người bệnh dùng thức ăn có hàm lượng đạm như trứng gà, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, khiến túi mật vốn đã bị bệnh phải làm việc quá tải, từ đó sinh ra các triệu chứng lâm sàng như: gây đau đớn, nôn mửa.

Người bị tiêu chảy

Người bị tiêu chảy cũng cần kiêng kỵ trứng vì đây thực phẩm giàu đạm và chất béo, người bệnh ăn vào sẽ làm cho tình trạng bệnh càng nặng thêm.

Người cơ địa dị ứng

Trứng là nguyên nhân thường gây dị ứng thức ăn ở trẻ nhỏ, khoảng 1,5% các bé dị ứng với trứng gà. Tuy nhiên đến khoảng 80% trẻ thoát khỏi dị ứng trứng khi lên 6 tuổi.

Phần lớn các protein gây dị ứng nằm trong lòng trắng, trong khi protein lòng đỏ ít gây dị ứng hơn. Do sự tương đồng giữa protein trứng gà và các loại trứng khác, người dị ứng trứng gà thường dị ứng với trứng vịt, trứng ngan… Vì vậy, nếu cơ địa dị ứng với trứng, bạn nên tránh món này để không ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.