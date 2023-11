Những câu chuyện ấm tình trong vùng lũ

TPO - Lũ đi qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Hà Tĩnh. Với tinh thần “Tất cả vì Nhân dân phục vụ”, các chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đã không quản ngại hiểm nguy, kịp thời có mặt tại các khu vực trọng điểm mưa lũ để giúp đỡ nhân dân.

Công an vượt lũ đưa người đi nhập viện

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến các địa bàn như Hương Thuỷ, Hương Đô, Điền Mỹ, Gia Phố, Hà Linh… huyện Hương Khê bị ngập lụt, chia cắt đường đi. Trong đêm 30/10, mưa xối xả, nước lũ lên nhanh, để đảm bảo tài sản cho nhân dân, lực lượng Công an Hà Tĩnh không ngại khó khăn, hiểm nguy xuyên đêm hỗ trợ người dân chạy lũ. Từ dọn đồ đạc, đến hỗ trợ người dân đưa gia súc, gia cầm đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, tại đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phúc Đồng) và Quốc lộ 15A (đoạn qua xã Hà Linh) ngập sâu, có những vị trí nước dâng gần nửa mét. Dầm mưa xuyên đêm lực lượng CSGT đã túc trực chốt chặn tại điểm đầu và cuối đoạn ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến.

Dù nước lũ bao vây nhưng khi nhận được cuộc gọi cầu cứu cần đưa ông Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ) đang nguy kịch cần đi nhập viện, lực lượng công an xã Điền Mỹ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình.

“Mệnh lệnh từ trái tim cứu dân là trên hết và trước hết. Khi nhận tin, chúng tôi đã vượt lũ với hơn 1h đồng hồ mới đưa được ông Thảo ra đến quốc lộ 15A để đến bệnh viện cấp cứu", Đại úy Đậu Việt Dũng, Trưởng Công an xã Điền Mỹ kể lại.

Đại uý Dũng chia sẻ thêm, dù địa bàn “rốn lũ”, thời điểm nước ngập tứ phía, dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm, nhưng công an xã Điền Mỹ vẫn đảm bảo an toàn về người và phương tiện khi đưa người bệnh đi điều trị. Đặc biệt thời điểm này mưa lớn, toàn thôn Thượng Sơn ngập sâu, nhà ông Thảo nằm ở cuối thôn nên việc di duyển ca nô vào bên trong gặp nhiều khó khăn.

Ngoài vượt lũ chở bệnh nhân đi viện, Công an xã Điền Mỹ đã phối hợp các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, giúp dân di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Từ đó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra.

Kịp thời cứu người

Cũng trong thời điểm mưa lũ hoành hành tại Hương Khê, Công an xã Hòa Hải cùng lực lượng quân sự đã kịp thời ứng cứu em học sinh bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học về.

Khi may mắn được cứu sống, em Nguyễn Văn Dũng (SN 2008), học sinh lớp 10A6, Trường THPT Hàm Nghi đã viết một bức thư bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng công an, dân quân xã Hoà Hải.

“Trên đường đi học về nhà, cháu không may bị nước lũ cuốn trôi. Thật may mắn và kịp thời, cháu được các chú công an và quân sự xã đến đưa cháu ra khỏi vùng nước chảy xiết mạnh, cứu được cháu thoát chết. Cháu thật sự cảm ơn các chú. Chúc các chú thật nhiều sức khoẻ để giúp đỡ người dân...”, em Dũng bày tỏ trong thư.

Chiều 30/10, mưa lớn nước lũ dâng cao, khiến khu vực thi công xây dựng cầu Sơn Lộc (huyện Can Lộc) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam bị ngập sâu. Thời điểm này 9 công nhân đang ở trong khu vực lán trại đoạn địa phận giáp ranh giữa hai xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc) không kịp di chuyển đến vị trí an toàn bị nước lũ bao vây, gây cô lập.

Hay tin, trong đêm lực lượng công an, quân sự huyện Can Lộc đã bố trí hai ca nô để cùng hỗ trợ ứng cứu. Dù khu vực công nhân bị mắc kẹt nằm giữa hai con sông Già và Sông Vách Nam nước cao chảy xiết nhưng lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận. Sau 4 giờ dầm mình trong mưa lớn,các chiến sỹ công an,quân đội đã cứu thành công 9 công nhân bị mắc kẹt trong lũ.

Trước hành động kịp thời cứu 9 công nhân thi công cao tốc Bắc – Nam mắc kẹt trong mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã gửi thư cảm ơn lực lượng vũ trang huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

“Tinh thần đó thật đáng quý, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ quân đội, chiến sỹ Công an nhân dân,” nội dung thư nêu.

Cùng dân dọn lũ

Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, sau khi lũ rút, Công an Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt để cùng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Dọc các điểm trường, đường làng, ngõ xóm, những người lính áo xanh có mặt khắp nơi, cùng lội bùn để dọn lũ.

Thượng uý Phan Văn Lực – Bí thư Đoàn Công an huyện Hương Khê cho biết, mưa lũ đã khiến nhiều địa phương địa bàn huyện bị ngập lụt, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người dân. Khi nước lũ bắt đầu rút, Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê và các lực lượng khác đã đến những địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau mưa lũ để cùng người dân địa phương khắc phục vượt qua khó khăn.

Để kịp thời giúp người dân trên địa bàn huyện Hương Khê, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phân chia thành các tổ công tác về các xã bị thiệt hại nặng nề để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau lũ. Trong đó tập trung khắc phục tại các trường học, trạm y tế, trục đường có nhiều cây lớn gãy đổ… bị ngập sâu trong nước. Tại các nơi đến, các chiến sỹ công an đã phát huy tốt vai trò tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, cùng với người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường để giúp người dân sớm ổn định.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cùng với các lực lượng vũ trang, Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Do vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh không quản hiểm nguy, gian khổ sẵn sàng có mặt ứng cứu nhân dân trong mọi tình huống. Đặc biệt trong thời điểm mưa lũ vừa qua.