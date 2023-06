Những bộ phim gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh 18+

TPO - "The Idol" - phim truyền hình ăn khách mới của HBO thổi bùng làn sóng tranh luận trên mạng xã hội do ngập ngụa cảnh 18+. Tuy nhiên, nếu so sánh với những “tiền bối” đi trước, phim có Jennie (BlackPink) dường như vẫn ở mức độ bình thường.