Những bộ phận cực độc của gà, vịt, cá, lợn, nhiều người Việt ăn hàng ngày không hề biết

TPO - Đối với các vitamin và khoáng chất được cho là giúp tăng cường miễn dịch như VTM A, VTM D, VTM C, kẽm, selen...nên bổ sung bằng thực phẩm. Chỉ bổ sung bằng thuốc cho những cơ thể bị thiếu các chất này. Vì bổ sung thừa sẽ gây nên các hậu quả do thừa các chất đó hoặc sẽ gây rối loạn trong cơ thể.

TPO - Mới đây công ty An Sinh đã có báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá máy thở cao đột biến (chênh lệch tới khoảng 210% so với giá báo giá) gửi Bộ Y tế.