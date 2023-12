Nhóm thanh thiếu niên mang bom xăng, tuýp sắt đi giải quyết mâu thuẫn

TPO - Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh, thiếu niên Hà Tĩnh đã lập nhóm, chuẩn bị bom xăng, dao, kéo, túyp sắt đi giải quyết.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên hẹn đánh nhau. Theo cơ quan điều tra, trước đó Công an huyện Hương Khê nắm được thông tin trên mạng xã hội Facebook có 2 nhóm thanh, thiếu niên độ tuổi từ 14-18 tuổi, quê Hương Khê và tỉnh Quảng Bình hẹn đánh nhau nên tổ chức tuần tra dọc tuyến quốc lộ 15.

Sau khi tuần tra, công an phát hiện nhóm thanh, thiếu niên có khoảng 10 người tụ tập trên quốc lộ 15, đoạn gần khu vực cầu Đá Lậu, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê. Nhóm đối tượng điều khiển xe máy che biển số, cầm theo dao, kéo, túyp sắt, chai xăng (bom xăng) tụ tập để đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy.

Quá trình này công an đã bắt giữ Trần Văn H. (15 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê). Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kéo, túyp sắt, 20 chai thủy tinh đựng xăng và 5 xe máy. Sau đó công an đã triệu tập hơn 10 thanh, thiếu niên để làm rõ.

Làm việc tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội với một số thanh, thiếu niên quê tỉnh Quảng Bình nên lập nhóm kín Facebook có tên "238" để rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.