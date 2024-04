Nhóm thanh niên ném vỏ chai bia vào người đi đường để ‘ra oai’

TPO - Đêm đến, một nhóm thanh niên tụ tập lại chạy xe lạng lách đánh võng, mang theo nhiều hung khí để gây rối trật tự công cộng và mang vỏ chai bia ném vào người đi đường để ra oai.

Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này hiện đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm nam thanh niên gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người đi đường trên địa bàn huyện này.

Trước đó, Công an huyện Yên Thành phát hiện thời gian gần đây có một nhóm nam thanh niên thường xuyên tụ tập lại với nhau rồi điều khiển xe chạy lạng lách đánh võng trên địa bàn huyện Diễn Châu, Yên Thành. Không chỉ chạy xe tốc độ cao, nhóm thanh niên này còn mang theo hung khí, vỏ chai bia để gây rối trật tự công cộng. Mỗi lúc gây án, nhóm đối tượng đều bịt mặt, che biển số rồi lẩn trốn sang địa bàn khác để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Ngày 12/4, nhóm đối tượng này đã chạy xe lạng lách đánh võng và gây thương tích khiến một người đi đường bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp với các đối tượng: Nguyễn Văn Thành (SN 2007), Trần Văn Dũng (SN 2007), Nguyễn Thành Vinh (SN 2006), Trịnh Quốc Huy (SN 2006) cùng trú tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành) và Ngô Quốc Anh (SN 2007, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đều đã nghỉ học, không có nghề nghiệp ổn định và tụ tập nhau lại từ 19h-23h đêm hàng ngày để gây án. Các đối tượng thường mang theo hung khí, vỏ chai bia ném vào người đi đường để “ra oai” và “lấy số má” trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố 5 đối tượng trên về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” .