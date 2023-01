Nhóm nhạc nữ công khai chi gần 2 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ

TPO - Nhóm nhạc nữ Six Bomb từng gây sốc khi xuất hiện với khuôn mặt quấn băng trong poster tuyên truyền cho sản phẩm mới. Kết quả nhận lại, khán giả ngỡ ngàng, thất vọng khiến nhóm tiếp tục rơi vào bế tắc, không được đón nhận.

Ra mắt vào năm 2012, nhóm nhạc Six Bomb trải qua nhiều lần thay đổi thành viên và thử sức với các hình tượng khác nhau, kể cả hình ảnh 18+, song nhóm vẫn không thể có được chỗ đứng trong giới và chấp nhận tan rã năm 2021.

Theo Koreaboo, để quảng bá cho lần trở lại, nhóm tung MV Getting Pretty Before với nội dung là cảnh các thành viên chăm quấn băng kín mặt, sau đó đến phòng thẩm mỹ và chờ đợi được “biến đổi”.

Công ty chủ quản Pace Maker Entertainment tiết lộ đã chi tới 100 triệu won (gần 1,9 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ cho 4 thành viên.

"100 triệu won được chi cho các thành viên để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Riêng Soa, Gabin và Dain đã dùng tới 95 triệu won. Họ đã đụng chạm dao kéo hầu hết bộ phận trên cơ thể”, đại diện Six Bomb nói.

Trong khi Soa, Gabin và Dain chỉnh sửa khá nhiều, thành viên Seulbi chỉ sửa mũi. Cô bộc bạch: "Tôi mới làm mũi để gương mặt trông hài hòa hơn. Kể từ khi còn là đứa trẻ, ước mơ của tôi là trở thành ca sĩ nhưng tôi đã không thể đạt được ước mơ đó cho đến khi tôi được tham gia Six Bomb". Quá trình “lột xác” đều có sự chấp thuận từ phía gia đình của các thành viên.

Từ đoạn teaser quấn băng khắp mặt, khán giả tò mò không biết các thành viên trông sẽ thay đổi ra sao sau khi bỏ số tiền lớn chỉnh sửa nhan sắc. Tuy nhiên, khi Six Bomb tung ca khúc Getting Pretty After, cư dân mạng hoang mang, tỏ ra thất vọng khi nhan sắc các cô gái không biến đổi nhiều so với ngày xưa. Không ít ý kiến chỉ trích công ty và Six Bomb nói dối để lôi kéo sự chú ý của công chúng.

Câu chuyện thẩm mỹ của Six Bomb thất bại khi chỉ nhận được sự quan tâm tạm thời. Nhóm tiếp tục đưa hình ảnh gợi dục phản cảm khiến người xem liên tưởng đến các thước phim khiêu dâm, làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Hứng chịu không ít lời chỉ trích, nhóm phát hành bản ballad xoa dịu dư luận, song đây cũng là bài hát cuối của Six Bomb trước khi nhóm tuyên bố vào ngày 22/5/2021.

Thành viên Soa tiết lộ cô ngừng công việc ca hát, làm DJ do đại dịch COVID-19 và chuyển sang làm tại cửa hàng tạp hóa. Cô vẫn nuôi hy vọng tái hợp các thành viên và tiếp tục hoạt động trong tương lai.