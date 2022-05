Nhờ người tình bẫy 'đối thủ' đến rồi dùng kiếm Nhật đâm

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 9/5, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau cuộc truy xét từ Nha Trang đến TP Hồ Chí Minh, các trinh sát hình sự đơn vị này đã bắt được nhóm côn đồ truy sát đối thủ bằng hung khí.

Theo Thượng úy Đoàn Ngọc Quang, vào khoảng 10h sáng ngày 8/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một nam nạn nhân được người bạn đưa đến trong tình trạng vùng lưng bên trái bị thương tích do vết đâm của thanh kiếm Nhật vẫn còn dính sâu trong mô cơ.

Do có dấu hiệu bất thường nên sau ca cấp cứu nạn nhân thoát khỏi hiểm nguy, Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là Triệu Hoàng Việt (SN 1988, trú ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) còn người bạn cùng đi là Trần Phi Hùng (SN 1993, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Cả hai rời quê vào Khánh Hòa thuê nhà trọ ở xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang để hoạt động cho vay tiền.

Sáng ngày 8/5, Việt và Hùng nhận được điện thoại của một cô gái liên hệ vay tiền và hẹn gặp tại cầu Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, Việt điều khiển xe máy chở Hùng đến điểm hẹn để gặp người cần vay tiền. Khi họ vừa đến nơi, bất ngờ một nhóm gồm 4 thanh niên rình gần đó cầm kiếm, gậy ba khúc và gậy bóng chày ập tới tấn công. Hùng nhảy xuống xe chạy thoát thân còn Việt vừa mới quay đầu xe máy thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên cầm kiếm Nhật phóng cắm mũi vào lưng.

Cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường và nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Nha Trang trích xuất hình ảnh từ camera nhà dân ở gần nơi xảy ra vụ việc. Dò tìm số điện thoại cô gái đã liên lạc Hùng để vay tiền thì thuê bao này đã tắt máy.

Rà soát các mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân, trinh sát phát hiện trước đó do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên sáng 1/4, Triệu Hoàng Việt, Trần Phi Hùng cùng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đến căn nhà 67/7 Đồng Nai, phường Phước Hải, TP Nha Trang do Phạm Tiến Luật (SN 2000, trú thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thuê trọ để lùng tìm đánh Lý Xuân Trường (SN 2001, trú ở Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Khi Luật can ngăn thì bị nhóm của Việt đánh khiến Luật cay cú. Điều đáng lưu ý là sau khi Việt bị phóng kiếm vào lưng thì Luật cùng một số bạn bè thân thiết “biến mất” bất thường, điện thoại đều tắt, tài khoản Facebook cá nhân đều khóa, nên Luật cùng 4 đối tượng khác được xác định là nghi can gây án.

Do tính chất vụ án phức tạp và nghiêm trọng nên Công an TP Nha Trang xác lập chuyên án truy xét, huy động nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ vào cuộc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/4, các trinh sát vượt chặng đường gần 500km vào TP Hồ Chí Minh truy lùng, tạm giữ Phạm Tiến Luật cùng 4 nghi can là Vũ Tiến Mạnh (SN 1999), Trần Thành Nghiệp (SN 1998, cùng trú ở thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, tỉnh Thái Bình), Chu Văn Thanh (SN 1997, trú ở làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và Võ Ý Nhi (SN 2001, trú ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, Luật khai nhận do bị nhóm của Triệu Hoàng Việt đánh nên Luật rủ Mạnh, Nghiệp và Thanh trả thù.

Luật bàn với người tình là Nhi sắm vai người cần vay tiền điện thoại để câu nhử Việt và Hùng đến điểm hẹn để Luật cùng đồng bọn vây đánh, trong khi Nhi lánh mặt nơi khác. Chính Luật là người đã phóng kiếm vào lưng của Việt gây thương tích 13%.

Sau khi gây án, Luật chỉ đạo đồng bọn trả nhà trọ, hủy bỏ sim điện thoại, khóa tài khoản Facebook cá nhân để né tránh tầm kiểm soát của công an rồi rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Phạm Tiến Luật, Vũ Tiến Mạnh, Trần Thành Nghiệp, Chu Văn Thanh. Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú còn có Võ Ý Nhi.

