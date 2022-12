Nhìn lại hai trận thách đấu ở giải KOK 2022

Petrolimex KOK (Knock Out the King) 2022 đã kết thúc mà không có cuộc tiếm ngôi vương nào xảy ra. Tay đua Nguyễn Anh Tú của đội đua PAC Racing Hà Nội đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình, xuất sắc giữ ngôi vương.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, Nguyễn Anh Tú gặp một trận thách đấu. Thách đấu là đặc sản thể hiện tinh thần của giải Petrolimex KOK: “Nhà vua cũng có thể bị hạ bệ". Ở vòng Phân hạng, nếu tay đua không thỏa mãn với vị trí của mình ở nhóm dưới, họ có thể thách đấu một trong các tay đua top 4. Nếu thắng, họ sẽ chiếm luôn vị trí của người được thách đấu. Nếu thua, họ sẽ bị loại ngay. Nguyễn Anh Tú được tay đua Nguyễn Văn Quyết thách đấu ở cặp đấu thứ hai. Nếu thua, Tú sẽ bị loại trực tiếp.

Sự táo bạo của Nguyễn Văn Quyết khiến khá nhiều người quan tâm đến cặp đấu này. Xe thi đấu của Nguyễn Anh Tú là một chiếc Mitsubishi Triton 2009, dùng hệ thống giảm xóc King Shocks của Mỹ – nhãn hiệu đầu bảng trong đua xe đường trường gầm cao (cross country rally). Xe của Nguyễn Văn Quyết là một chiếc Land Cruiser 4500, chỉ trang bị hệ thống giảm xóc không tên tuổi.

Một chi tiết đáng lưu ý là xe của Tú sử dụng lốp bản hẹp 235/85-16 (bản lốp rộng 235, thành lốp 85% so với bản lốp, vành 16) được dùng nhiều trong các giải đua rally quốc tế. Còn chiếc Land Cruiser lại chạy lốp có bản rộng tới 285. Chỉ riêng chi tiết này đã thể hiện sự khác biệt rõ nét giữa 2 tay đua chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cụ thể, lốp 235 thiếu độ “hầm hố” nhưng nhẹ và ít lực cản lăn, còn lốp 285 bản rộng nhìn xe luôn đẹp mắt nhưng nặng và có lực cản lớn.

Kết quả là tay đua Nguyễn Văn Quyết đã không thể tạo nên sự bất ngờ nào. Chỉ hết một vòng đua, bình luận viên đã phải thốt lên: "Anh thách đấu mà chạy như thể không thách đấu. Nguyễn Anh Tú không gặp khó khăn nào để Knock Out người thách đấu".

Như vậy ngoài yếu tố tay lái, sự khác biệt tạo nên bản lĩnh nhà vô địch còn thể hiện ở việc lựa chọn cấu hình phù hợp nhất cho chiếc xe để đáp ứng đường đua. Lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến thất bại hiển nhiên.

Ở một cặp thách đấu khác, diễn ra trước trận thách đấu trên, tay đua Đỗ Hoàng Trung thách đấu top 4 Vũ Đỗ Hiếu. Được biết lý do thách đấu của Đỗ Hoàng Trung là vì nghĩ rằng vị trí top 4 của Vũ Đỗ Hiếu có phần do may mắn mà giành được khi xe của Vũ Đỗ Hiếu “có vẻ chậm”. Trong trận này, hai chiếc xe đều được đầu tư kỹ lưỡng vào bộ gầm. Xe thi đấu của Đỗ Hoàng Trung là một chiếc Mitsubishi Triton 2009 dùng hệ thống giảm xóc Red Phoenix (Malaysia). Trong khi đó, Vũ Đỗ Hiếu dùng chiếc Mitsubishi Pajero 2010 với hệ thống giảm xóc King Shocks.

Việc các tay đua KOK phải “độ” giảm xóc là chuyện đương nhiên, bởi định dạng đua như KOK luôn đòi hỏi hệ thống treo cực tốt do tần suất nén/nhả cực nhanh của giảm xóc ở tốc độ cao. Với các giảm xóc theo xe, tần suất nén nhả cao khi xe chạy tốc độ cao sẽ khiến dầu trong giảm xóc bị quá nhiệt, mất tác dụng giảm xóc.

Ở cặp đấu này, có thể thấy 2 tay đua đều có sự hiểu biết và chuẩn bị nghiêm túc. Cuộc đua diễn ra khá gay cấn, Đỗ Hoàng Trung thi đấu rất quyết tâm, so kè với đối thủ không khoan nhượng, có những lúc anh còn vượt trên Vũ Đỗ Hiếu. Tuy nhiên, anh còn thiếu chút may mắn để lật đổ top 4 khi về đích sau Vũ Đỗ Hiếu chỉ tích tắc. Kết quả, người thách đấu Đỗ Hoàng Trung bị Knock Out.

Như vậy, tuy cả hai trận thách đấu đều có kết quả là người thách đấu không thể làm được cuộc lật đổ, nhưng diễn biến hai trận rất khác biệt. Trận thứ nhất, Đỗ Hoàng Trung tuy thất bại nhưng vẫn thể hiện được khả năng của mình. Còn ở cặp thách đấu thứ hai, Nguyễn Văn Quyết chỉ mang đến sự thất vọng.

Ngoài ngôi Vô địch dành cho Nguyễn Anh Tú, Petrolimex KOK 2022 đã tìm được Á quân là tay đua Nguyễn Huy Thông, đội đua DrCar Racing, Hà Nội. Vị trí thứ 3 của Petrolimex KOK 2022 thuộc về tay đua Trần Mạnh Toàn, đội đua RAF222, Hà Nội.

Mùa giải năm nay còn chứng kiến nhiều tay đua mới lần đầu chạy giải KOK nhưng đã có kết quả cực kỳ ấn tượng. Một điển hình là Nguyễn Văn Hưng, đội STS Racing, Hà Nội đã giành thứ hạng cao nhất ở Vòng Phân hạng, nhưng anh đã phải dừng chân tại vòng Bán kết. Nguyễn Văn Hưng giành giải Tay đua Triển vọng Petrolimex KOK 2022.