Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tháng Ba biên giới ở Thanh Hóa

TPO - Sáng 11/3, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hoá phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Trong khuôn khổ của chương trình, với niềm tự hào, thiêng liêng và trách nhiệm, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột mốc 349, tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2024 tại Thanh Hóa diễn ra với chuỗi hoạt động như: Trao tặng quà cho cán bộ chiến sỹ bảo vệ biên giới bản Cân, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); Trao tặng máy tính cho Đồn Biên phòng Yên Khương; trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng quà cho già làng trưởng bản; tặng cờ Tổ quốc cho người dân bảo vệ đường biên, cột mốc...

Anh Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong những năm qua, cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức hiệu quả chương trình "Tháng Ba biên giới" với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân tại các vùng biên giới, hải đảo.

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình Tháng Ba biên giới tại Thanh Hoá, tập trung triển khai 3 nhóm nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo; các hoạt động tri ân, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; các hoạt động an sinh xã hội, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới...