Nhiều đơn vị mạo danh mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

TPO - Dù Trung Quốc mới phê duyệt một số mã vùng trồng, cơ sở sản xuất Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sầu riêng chính ngạch, nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp, hiện trên thị trường đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị mạo danh mã số.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 (Cục Bảo vệ thực vật) cho biết, tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn hiện có hai container hàng sầu riêng của Công ty TNHH An Khang (địa chỉ tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) không đạt điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc do chưa có giấy ủy quyền của vùng trồng mà Trung Quốc đã phê duyệt.

Theo giấy tờ do Công ty An Khang cung cấp, mã số vùng trồng của lô hàng sầu riêng là VN-ĐLOR-0071. Đối chiếu trên Hệ thống đăng ký do Tổng cục Hải quan Trung Quốc quản lý, vùng trồng này của Hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc (tỉnh Đăk Lăk) được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt hôm 7/9.

Ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc và Công ty TNHH TM nông sản Thiện Tâm (Tiền Giang) xác nhận đang có tình trạng một số đơn vị mạo danh và tự ý lấy mã số vùng trồng của hợp tác xã, doanh nghiệp để làm thủ tục, hồ sơ xuất khẩu sản phẩm sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Tương tự, Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn (ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) cũng vừa có công văn gửi tới Cục Bảo vệ thực vật khẳng định chưa ký kết hợp đồng mua bán cũng như ủy quyền cho đơn vị nào để sử dụng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Nhưng trên thị trường đã có tình trạng doanh nghiệp mạo danh mã số vùng trồng của đơn vị để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Để phục vụ cho việc xuất khẩu lô hàng sầu riêng đầu tiên sang Trung Quốc, các doanh nghiệp cũng đề nghị Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật địa phương, cùng các cơ quan hữu quan hỗ trợ kiểm soát việc sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) khẳng định, đến thời điểm này, Việt Nam chưa cấp phép lô hàng sầu riêng nào xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện đã có một số xe hàng sầu riêng lên đến cửa khẩu.

Theo Trung, để xuất khẩu được chính ngạch, doanh nghiệp phải chuẩn bị, đáp ứng được các yêu cầu của phía bạn như bao bì, nhãn mác, đi thu mua sầu riêng tại các vùng trồng được phê duyệt. Nếu là doanh nghiệp thương mại thì phải được ủy quyền của những chủ sở hữu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đó và cục sẽ kiểm soát.

“Nếu để xảy ra tình trạng mạo danh, mượn mã số vùng trồng... mà phía bạn phát hiện vi phạm thì sẽ dừng ngay mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đó. Nếu vi phạm nhiều lần, phía bạn sẽ ngừng nhập khẩu, ảnh hưởng cả ngành hàng sầu riêng của Việt Nam”, ông Trung nói.

Do đó, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra, đối chiếu để không xảy ra tình trạng gian lận, mạo danh mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo các vùng trồng, cơ sở đóng gói, các đơn vị liên quan cùng chung tay để thực hiện đúng quy định của nghị định thư.