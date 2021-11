Nhiều địa phương quyết định cho học sinh đi học trực tiếp

TP - Bộ GD&ĐT vừa phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức chương trình Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên năm 2021. Tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) ở tuổi học sinh, sinh viên ngày càng nghiêm trọng và phức tạp.