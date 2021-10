Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí

TPO - Tại Hà Nội thời gian gần đây, do buôn bán ế ẩm, nhiều người phải trả lại hoặc sang nhượng cửa hàng kinh doanh. Các cửa hàng mặt phố cũng "cửa đóng, then cài", bị dán thông báo cắt điện nước do lâu không đóng phí.