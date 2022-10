TP - Hôm qua, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GD&ĐT giải trình, làm rõ về tình trạng cán bộ y tế, giáo viên xin nghỉ việc thời gian qua, và giải pháp khắc phục tình trạng này.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, ngành y tế đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Về BHYT, nhiều năm gần đây, các bệnh viện, cơ sở y tế bị nợ đọng do việc thanh toán theo tổng mức chưa đáp ứng yêu cầu. Vì thế, hiện nay nhiều cơ sở y tế trở thành “con nợ”. Do các chi phí khám chữa bệnh bỏ ra chưa được thanh toán nên việc triển khai khám chữa bệnh khó khăn, dẫn đến việc mua sắm đấu thầu cũng khó khăn vì nợ các nhà thầu chưa thanh toán được.

Về vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế, theo bà Lan, có 2 yếu tố quan trọng là việc đăng ký lưu hành các sản phẩm thuốc, trang thiết bị y tế và việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế. Bộ Y tế đã công bố danh mục trên 10.000 thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành trong năm 2022 tiếp tục được cấp giấy lưu hành đến 31/12/2022, nên cơ bản đảm bảo được nguồn cung ứng thuốc trên thị trường của năm 2022, đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và phòng chống dịch.

Về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, bà Lan cho biết, quy mô và phạm vi dịch chuyển diễn ra ở nhiều cấp, nhiều tuyến từ cấp y tế cơ sở, trạm y tế đến các bệnh viện địa phương, trung ương. Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 56 về hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Về thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ nay đến năm 2026 cần phải bù đắp, bổ sung 107.000 người. Vừa qua, ngành đã duyệt và giao 65.000 chỉ tiêu đến năm 2026, riêng năm nay được duyệt trên 27.000 chỉ tiêu. Ông Sơn mong ngành Nội vụ cùng phối hợp, dồn chỉ tiêu này cho năm 2023 - 2024, vì đây là những năm nhu cầu giáo viên cho các môn học mới rất lớn. Theo ông Sơn, thiếu nhiều nhất, bỏ việc nhiều nhất là giáo viên mầm non, chiếm 40%. Ông đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên bậc mầm non, mức tốt nhất là tăng bằng mức phụ cấp ưu đãi so với y tế cấp cơ sở.