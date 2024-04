Nhiều bài học kinh nghiệm từ vụ cháy rừng Nông trường 402

TPO - Sự chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ giúp ích rất hiệu quả trong công tác chữa cháy rừng.

Chiều 13/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, sau vụ cháy 40ha rừng tràm tại huyện Trần Văn Thời ít ngày trước.

Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm, mùa khô năm nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 5 vụ cháy, gây thiệt hại gần 43ha rừng. Trong đó, vụ cháy tại Đội quản lý đất quốc phòng (Nông trường 402 cũ, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) vào ngày 10/4 gây thiệt hại gần 40ha rừng tràm.

Ông Trần Văn Thức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau đánh giá, nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ cháy tại Nông trường 402 do đơn vị quản lý rừng (chủ rừng) chưa chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, đơn vị quản lý rừng chưa xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng; phương tiện máy móc chữa cháy chưa đảm bảo (một máy bơm hư hỏng, một máy bơm hoạt động không hiệu quả); số lượng vòi chữa cháy chưa đảm bảo; không có chòi (đài) quan sát lửa, không phát hiện điểm cháy kịp thời...

Theo ông Thức, qua kiểm tra 12/23 đơn vị chủ rừng trên địa bàn cho thấy, còn một số chủ rừng chưa thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, như: Trung tâm thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ; Trại giam Cái Tàu; đơn vị F8, Sư đoàn bộ binh 8, Quân khu 9...

Chia sẻ về kinh nghiệm chữa cháy, thượng tá Giang Minh Thành – Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau cho biết: Lực lượng không nhận được tin báo vụ cháy tại Nông trường 402 qua tổng đài 114, mà nhận tin báo qua chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Do vậy, khi lực lượng đến nơi, đã cháy gần 40ha rừng.

“Trong vụ cháy này, tôi thấy sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh rất sâu sát, nhất là chỉ đạo trong phòng chống cháy lan bằng việc sử dụng flycam tầm nhiệt. Việc này dễ dàng nhận định hướng đi của đám cháy. Nếu không được xử lý đúng, khả năng lớn sẽ cháy lan sang khu khác”.

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng lực lượng tham gia chữa cháy tại Nông trường 402. “Tôi cảm nhận được sự vất vả, trăn trở của các lực lượng chữa cháy. Qua vụ cháy (tại Nông trường 402 - PV), chúng ta mới thấy được sự hết sức, hết lòng lực lượng tham gia chữa cháy, thậm chí có người ngất xỉu. Đây là giá trị đáng ghi nhận, biểu dương”, ông Sử nói.

Ông Sử đề nghị Nông trường 402 cùng lãnh đạo UBND huyện, cơ quan đoàn thể của huyện Trần Văn Thời nên dành thời gian đi đến các cơ sở, nhà dân tự nguyện hỗ trợ trong vụ cháy vừa qua để có lời cảm ơn với họ.

“Tôi cũng thấy rằng sự chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ giúp ích rất hiệu quả trong công tác chữa cháy. Nếu không có flycam tầm nhiệt, nhiều khi có lực lượng chữa cháy cũng khó quan sát hết hướng đi của đám cháy”, ông Sử nói, và đồng ý với đề xuất trang bị thêm máy flycam tầm nhiệt cho Chi cục Kiểm lâm.