Nhiệt độ xuống 0 độ C, đỉnh Fansipan bất ngờ đón mưa tuyết

Vào khoảng 15h45 hôm nay, tại khu vực đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), mưa tuyết bất ngờ xuất hiện. Thời điểm tuyết rơi, nhiệt độ tại nóc nhà Đông Dương ở mức 1 độ C.

Du khách vui chơi tại khu vực đỉnh Fansipan vô cùng thích thú khi được chứng kiến những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi, chỉ sau lễ Giáng sinh 2 ngày.

Anh Giàng A Tính, nhân viên an ninh tại đỉnh Fansipan: “Tuyết rơi khoảng gần 10 phút. Theo kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Fansipan của tôi, đây là hiện tượng tương đối hiếm gặp, bởi lúc này, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chưa giảm đến ngưỡng dưới 0 độ C để hình thành băng giá hay mưa tuyết. Tuy nhiên, ba năm gần đây, mưa tuyết thường xuyên xuất hiện tại Fansipan".

Năm ngoái, Fansipan đã đón một đợt băng tuyết kéo dài nhiều ngày. Tuyết rơi dày, phủ trắng đỉnh Fansipan, có nơi tuyết dày hơn một mét, tạo nên một khung cảnh đẹp như châu Âu trên nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, dịp tuyết rơi năm ngoái cận Tết Nguyên đán nên du khách ít có cơ hội được lên đỉnh chiêm ngưỡng khung cảnh miền tuyết trắng tựa trong những thước phim cổ trang tại khuôn viên các công trình tâm linh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo tối và đêm nay (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay (26/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm nay và ngày mai (27/12), khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội vào đêm nay (26/12), có lúc có mưa. Từ nay đến ngày 28/12, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.