Nhãn hàng Yến sào Nam Dược tài trợ tổ chức chương trình sinh hoạt CLB bệnh nhân ung thư - Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều)

Chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Bệnh nhân Ung thư tại Bệnh viện (BV) K được tổ chức thường niên, mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sẽ tập trung vào các nội dung chuyên sâu riêng, ưu tiên trao đổi trực tiếp giữa người bệnh, người nhà người bệnh và các nhà chuyên môn để có những giải đáp kịp thời cho người bệnh.

Trách nhiệm xã hội, vì sức khỏe cộng đồng luôn được Nam Dược nói chung và nhãn hàng Yến sào Nam Dược nói riêng chú trọng triển khai. Tài trợ tổ chức chuỗi chương trình sinh hoạt CLB bệnh nhân Ung thư nói trên là một trong số hoạt động đó.

Chiều 29/02/2024, chương trình sinh hoạt đầu tiên đã diễn ra với chủ đề Dinh dưỡng trong chăm sóc và điều trị Ung thư do Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện K tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Yến Sào Nam Dược. Dự kiến chuỗi chương trình diễn ra trong 4 số, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5.2024, với 3 chủ đề cho 3 số tiếp theo như sau:

- Dinh dưỡng trong chăm sóc người bệnh hóa xạ trị.

- Dinh dưỡng cơ bản - Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng.

- Chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư phẫu thuật đường tiêu hóa.

Tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của Ths. BS Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng Công tác xã hội, Các chuyên gia y khoa đầu ngành: TS Hoàng Việt Bách - Phó Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, BSCKII Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ, các nhân viên phòng Công tác xã hội cùng hơn 200 bệnh nhân, người nhà đang điều trị tại Bệnh viện K. Về phía Công ty CP Nam Dược, có bà Lưu Thị Gấm - Trưởng đại diện, cùng đội ngũ đồng hành.

Chủ trì và phát biểu khai mạc chương trình, Ths. BS Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện K phát biểu: “Với chủ đề: Dinh dưỡng trong chăm sóc và điều trị ung thư thì mục tiêu của chương trình là:

- Truyền thông nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K về chăm sóc người bệnh ung thư.

- Cung cấp thông tin hữu ích về dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe và điều trị ung thư.

- Chia sẻ thông tin, hướng dẫn cách vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần, hướng tới nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện K.”

Sau phần phát biểu khai mạc là hoạt động “Yoga cười” dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Văn Quân – Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K. Hoạt động vô cùng tươi vui, gắn kết giúp người bệnh giải tỏa tinh thần để bắt đầu một buổi hội thảo đầy năng lượng.

Tiếp theo chương trình, lần lượt các phần chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng:

- TS Hoàng Việt Bách – Phó Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng với chủ đề “Dinh dưỡng trong chăm sóc và điều trị ung thư”.

- BS.CKII Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ – Bệnh viện K với chủ đề “Sử dụng thuốc giảm đau và một số vấn đề tâm lý ở người bệnh ung thư”.

Sau phần chia sẻ của các chuyên gia, người bệnh và người nhà người bệnh rất quan tâm, tích cực đặt câu hỏi tới các bác sĩ và chăm chú lắng nghe lời giải đáp chuyên môn với nhiều thông tin thiết thực, hữu ích.

Chương trình đã diễn ra trong không khí vui vẻ, cùng những nụ cười phấn khởi, ấm áp. Để cổ vũ và động viên tinh thần bệnh nhân tham gia chương trình, nhãn hàng Yến Sào Nam Dược - Công ty CP Nam Dược đã trao tặng 200 suất quà. Anh Phan Công Minh (46 tuổi - Hà Nam) - Bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện K, bày tỏ cảm xúc hạnh phúc và cảm ơn Công ty đã quan tâm và có những phần quà thiết thực, ý nghĩa để cho tất cả bệnh nhân có thêm động lực chữa trị.

Theo nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí khoa học NCBI – (National Center for Biotechnology Information); viện y tế quốc gia Hoa Kỳ đã kết luận rằng: “Yến sào làm giảm đáng kể tổn thương miễn dịch đường ruột do hóa trị liệu gây nên. Các cơ chế cơ bản là Yến sào làm gia tăng, kích hoạt các tế bào Lympho B và sự tiết ra các kháng thể của tế bào. Kết quả cho thấy tiêu thụ yến sào trong 30 ngày có thể làm giảm ức chế miễn dịch đường ruột do hóa trị liệu. Vì vậy, chúng tôi kết luận và gợi ý rằng yến sào có thể được sử dụng như một liệu pháp bổ trợ để giảm các tác dụng phụ của hóa trị liệu.”

Ngoài ra, bài báo nghiên cứu "Đặc tính hóa học ngăn ngừa và hỗ trợ miễn dịch của chiết xuất tổ yến trên dòng tế bào ung thư vú ở người" của các nhà khoa học Malaysia đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm Quốc tế (International Food Research Journal-IFRJ) kết luận: "Chiết xuất tổ yến như một chất chống ung thư không gây độc cho tế bào miễn dịch ở người. Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ, xác nhận tiềm năng y học của yến sào đã được y học cổ truyền đề cập trước đó, đồng thời giúp phát triển các phương pháp điều trị ung thư tiềm năng từ tổ yến."

Chương trình sinh hoạt luôn được tổ chức thường xuyên và duy trì, nhãn hàng Yến Sào Nam Dược - Công ty CP Nam Dược vinh dự được đồng hành, hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nghị lực để bệnh nhân vượt qua những giây phút bi quan, không nản chí trước bệnh tật.

