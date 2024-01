Nhận định UAE vs Hồng Kông (Trung Quốc), 21h30 ngày 14/1: Khó bắt nạt kẻ cứng đầu

Nhận định trước trận đấu UAE vs Hồng Kông (Trung Quốc)

Về lý thuyết, với vị trí 150 thế giới, Hồng Kông (Trung Quốc) là đội tuyển đứng thấp nhất trong số 24 đội tham dự Asian Cup 2023. Tại châu Á, vị trí của họ cũng thấp hơn rất nhiều đội tuyển không có vé đến Qatar dự ngày hội lớn nhất châu lục, có thể kể ra như Philippines, Turkmenistan...

Nhưng như người ta thường nói, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA đôi khi chỉ mang tính tham khảo. Bởi những gì Hồng Kông đã thể hiện ở chiến dịch vòng loại cũng như giai đoạn giao hữu trước giải đấu thực sự khiến các đội tuyển mạnh phải e dè.

Hồng Kông luôn thi đấu biết mình biết ta, chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ. Họ thường hướng đến việc sạch lưới trước khi ghi bàn vào lưới đối thủ. Vì vậy mà Hồng Kông đã đánh bại Trung Quốc. Còn trong những trận thua thì đội bóng này cũng nhận ít bàn thua, như việc họ gục ngã với các tỷ số chấp nhận được trước Saudi Arabia (0-2), Tajikistan (1-2)...

So với UAE, vị thế của Hồng Kông chắc chắn khiêm tốn hơn rất nhiều. Một bên là đội bóng thuộc hàng trung bình khá của châu lục, đủ tiềm lực giành vé dự World Cup 2026, bên kia thuộc hàng yếu, thường là “mỏ điểm” của các đối thủ.

Khoảng cách giữa hai bên là rất chênh lệch. Nhưng gặp một đối thủ như Hồng Kông chắc chắn không hề dễ dàng, nhất là khi đội bóng này sẽ giăng ra một thế trận phòng ngự đầy khó chịu, có thể làm nản lòng các chân sút đến từ Tây Á.

Phong độ, lịch sử đối đầu UAE vs Hồng Kông (Trung Quốc)

UAE giành chiến thắng ở 7 trong 8 trận gần nhất. Họ vừa gục ngã trước Oman. Nhưng đây là thất bại đầu tiên của họ trong suốt 1 năm qua. Đây là một năm đánh dấu phong độ ổn định hiếm có của đại diện Vùng Vịnh sau khi họ liên tục thay đổi huấn luyện viên trưởng kể từ thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

UAE không còn là một tập thể lấy công bù thủ nữa. Họ không còn quá bùng nổ nhưng thi đấu thực sự cân bằng. Ngay cả trước các đối thủ yếu hơn rất nhiều thì UAE cũng chỉ thắng vừa phải, nhưng quan trọng là họ thường giữ được mành lưới của mình.

1 năm qua, UAE trải qua 10 trận đấu nhưng họ sạch lưới tới hơn một nửa trong số này. Đỉnh cao trong chuỗi trận thăng hoa của họ là chiến thắng 4-1 trước Costa Rica, đại diện ưu tú của khu vực Bắc Trung Mỹ và là đội thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết World Cup gần đây.

Nhìn chung, UAE vẫn vượt trội Hồng Kông vốn được coi là đội bóng yếu nhất giải đấu năm nay. Trong 2 lần gặp gỡ trước kia, họ cũng ghi mỗi trận 4 bàn vào lưới đại diện Đông Á này. Nhưng hôm nay, UAE sẽ đối mặt với một đối thủ phòng ngự triệt để, nếu không muốn nói là tử thủ. Bởi vậy, sẽ khó có kịch bản họ kiếm được 3 điểm một cách dễ dàng.

Đội hình dự kiến UAE vs Hồng Kông (Trung Quốc)

UAE: Khaseif, Abdulrahman, Ahmad Jamil, Ebraheim, Al Hammadi, Ali Salmin, Majid Rashid, Al Zaabi, Sultan, Ali Saleh, Fabio Lima.

Hồng Kông (Trung Quốc): Wai Him, Helio, Li Ngai Hoi, Oliver Gerbig, Tan Chun Lok, Chan Shinichi, Ju Ying Zhi, Lam Hin Ting, Wong Wai, Matt Or, Sun Ming Him.

Dự đoán tỷ số: UAE 1-0 Hồng Kông (Trung Quốc)