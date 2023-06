Nhận định tranh hạng 3 Hà Lan vs Italia, 20h00 ngày 18/6: Niềm an ủi nhỏ nhoi

TPO - Nhận định Hà Lan vs Italia, 20h00 ngày 18/6 trận tranh hạng 3 Nations League mùa giải 2022/2023 - thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu, đội hình xuất phát dự kiến. Thất bại trong trận bán kết buộc Hà Lan và Italia phải cạnh tranh nhau hạng 3 nếu không muốn trắng tay.

Nhận định trước trận Hà Lan vs Italia

Chủ nhà Hà Lan sẽ tiếp đón Italia trong trận tranh hạng 3 Nations League mùa giải 2022/2023 vào lúc 20h00 ngày 18/6. Phải thi đấu trận này có thể xem là thất bại với hai đội tuyển đã thể hiện rất tốt ở vòng bảng. Tuy nhiên, điều đó càng khiến cho trận tranh hạng ba thêm gay cấn vì không ai muốn ra về trắng tay.

Ở vòng bảng, Hà Lan xuất sắc dẫn đầu bảng đấu có cả Bỉ, Ba Lan và xứ Wales với 16 trên 18 điểm. Họ dẫn đầu bảng A4 để tiến vào trận bán kết gặp Croatia - đội dẫn đầu bảng A1. Đội bóng của HLV Ronald Koeman có thừa quyết tâm vì đây là cơ hội để họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1988. Mọi chuyện càng dễ dàng hơn khi Malen đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước từ khá sớm.

Tuy nhiên, sự kiên cường của Croatia đã khiến Hà Lan phải trả giá. Sau khi hòa 2-2 trong 90 phút, Croatia đã có chiến thắng với tỷ số 4-2 để ghi tên mình vào trận chung kết. Đây là kết quả rất thất vọng với Oranje. Nhưng họ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng đến trận tranh hạng 3.

Trong khi đó, đối thủ Italia cũng không khá hơn khi để thua Tây Ban Nha tối thiểu ở phút 88 trong trận bán kết còn lại. Kể từ sau chức vô địch Euro 2020, đội bóng áo Thiên Thanh sa sút không phanh, không được dự World Cup 2022 và chỉ còn Nations League để bấu víu. Nhưng khi chưa giải quyết được những vấn đề về lối chơi và chất lượng cầu thủ, thất bại trước Tây Ban Nha cũng là điều dễ hiểu.

Xét về lực lượng và lối chơi, Hà Lan được đánh giá cao hơn đối thủ Italia. Nhưng nên nhớ, lần gần nhất họ đánh bại được Italia đã cách đây 15 năm. Điều quan trọng là họ chưa tìm ra giải pháp ở vị trí tiền đạo số 1 khi mà màn trình diễn của Cody Gakpo không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, hàng thủ của Hà Lan cũng phải cẩn thận sau khi đã để thủng lưới 8 bàn thắng trong ba trận gần nhất.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Italia

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Italia

Hà Lan: Memphis Depay và Matthijs de Ligt không thể thi đấu vì đang gặp chấn thương. HLV Ronald Koeman có thể trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

Italia: Davide Frattesi dính chấn thương không ra sân.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Italia

Hà Lan (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Malacia; De Roon, De Jong; Bergwijn, Koopmeiners, Simons; Weghorst

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Verratti, Pellegrini; Zaniolo, Retegui, Raspadori

Dự đoán tỉ số Hà Lan 2-1 Italia

