Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 14/1: Không Son, không sao!

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định, LPBank V-League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định sẽ phải học sống mà không có Xuân Son. Trước Thanh Hóa, có thể tin họ sẽ làm được điều này.

Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs Nam Định

Vì bận thi đấu ở mặt trận quốc tế nên hôm nay, Thanh Hóa và Nam Định sẽ đá sớm trận đấu thuộc vòng 12 LPBank V-League 1-2024/25. Đây lại chính là màn so tài hấp dẫn nhất, được kỳ vọng nhất khi hai đội đứng đầu bảng xếp hạng giáp mặt nhau trong một trận đấu mà kẻ chiến thắng rất có thể sẽ bứt phá ở chặng đường tiến tới ngai vàng.

Bước vào trận đấu này, cả hai đang vượt trội so với phần còn lại. Nam Định bỏ túi 20 điểm còn Thanh Hóa kém 1 điểm đứng ngay phía sau. Hai đội bóng đã bứt phá so với phần còn lại khi tạo ra cách biệt ít nhất 4 điểm so với đội xếp thứ 3.

Trong 5 vòng gần đây, cả hai là những đội đạt phong độ tốt nhất với Thanh Hóa giành 4 chiến thắng còn Nam Định là 3. Họ cũng sở hữu những hàng tấn công đáng gờm nhất LPBank V-League 1-2024/25.

Những thống kê trên cho thấy Nam Định và Thanh Hóa thực sự là những đối thủ xứng đáng của nhau, không chỉ ở màn đối đầu trực tiếp vào tối nay mà còn là cả cuộc đua đường dài đến chức vô địch. Dĩ nhiên, đây là trận đấu bản lề cho tham vọng đoạt ngai vàng của cả hai.

Nếu thắng, Nam Định sẽ bỏ xa đối thủ tới 4 điểm và thênh thang trên con đường bảo vệ chức vô địch còn một khi 3 điểm thuộc về Thanh Hóa, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản ngai vàng đổi chủ vào cuối mùa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Nam Định

Nam Định và Thanh Hóa đều sở hữu những điểm tựa lớn để tin vào 3 điểm. Nếu như Thanh Hóa được thi đấu trên sân nhà, nơi họ vẫn áp đảo các đối thủ với 10 trận liền không thua trên mọi đấu trường thì Nam Định lại được đánh giá cao hơn ở đội hình. Ngay cả khi mất đi ngôi sao số một là Xuân Son vì chấn thương thì Nam Định vẫn dồi dào lựa chọn trên từng vị trí, đặc biệt là lực lượng ngoại binh.

Họ có những Lucas, Walber ở hàng thủ, trong khi ở hàng tiền vệ những nhân tố hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt như Caio Cesar, Mpande, Hendrio. Lo lắng lớn nhất ở hàng công khi CLB này mất trung phong Xuân Son, nhưng Silva hoàn toàn có thể thay thế.

Điểm tựa thứ hai của Nam Định là phong độ sân khách rất tốt. 7 chuyến xa nhà vừa qua, họ chỉ thua đúng 1 trận. 3 vòng gần nhất ở giải vô địch quốc gia khi đá sân khách là 3 lần CLB này ca khúc khải hoàn.

Đáng chú ý, 2 chuyến hành quân xa đến xứ Thanh vừa qua thuộc mặt trận V-League là 2 lần Nam Định toàn thắng. Hoàn toàn có thể xảy ra một kịch bản tương tự khi Thanh Hóa tiếp Nam Định vào tối nay…

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Viết Tú, Gustavo Santos, Thanh Long, Ngọc Hà, Thái Sơn, Ngọc Tân, A Mít, Ngọc Mỹ, Ribamar, Luiz Antonio. Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas Alves, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Công, Văn Anh, Caio Cesar, Tô Văn Vũ, Hoàng Anh, Mpande. Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 1-2 Nam Định FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn