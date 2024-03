Nhận định Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 31/3: Trận cầu 6 điểm!

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, V-League. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Thanh Hoá đón tiếp Công an Hà Nội trong trận mở đầu lượt về V-League. Đội giành được chiến thắng trong trận đấu này sẽ có lợi thế rất lớn.