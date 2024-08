Nhận định nữ Pháp vs nữ Brazil, 02h00 ngày 4/8: Chủ nhà thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá nữ Pháp vs nữ Brazil, Olympic Paris 2024 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Pháp trải qua chuỗi 11 trận đấu bất bại trước nữ Brazil kể từ năm 2013. Với lợi thế sân nhà và lại đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn đối thủ, nữ Pháp nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng bán kết.

Nhận định trước trận đấu nữ Pháp vs nữ Brazil

Đội tuyển nữ Pháp đã gặp đôi chút khó khăn trong việc giành lấy tấm vé vào chơi vòng tứ kết. Đội chủ nhà khởi đầu giải đấu bằng thắng lợi hú vía trước Colombia, sau đó họ thua ngược trước Canada ở lượt trận thứ 2. Đến trận cuối cùng của vòng bảng, nữ Pháp phải nhờ đến bàn thắng của Katoto để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Với 6 điểm có được, nữ Pháp xếp nhất bảng A, đứng trên Canada mặc dù đại diện của khu vực Bắc Mỹ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Các cô gái của đội tuyển Canada đã bị trừ tới 6 điểm do ban huấn luyện sử dụng máy bay không người lái do thám quá trình tập luyện của New Zealand. Như vậy đội chủ nhà đã tránh được đối thủ rất mạnh ở bảng B là đội tuyển Đức.

Cơ hội lọt vào bán kết của đội tuyển nữ Pháp là rất lớn khi họ chỉ phải gặp một Brazil đang sa sút. Sau khi đánh bại Nigeria ở trận ra quân, các vũ công Samba thua liên tiếp 2 trận trước Nhật Bản và Tây Ban Nha. Nữ Brazil chỉ có thể đi tiếp nhờ đội tuyển Mỹ đánh bại Australia ở lượt đấu cuối cùng. Sau vòng bảng, nữ Brazil vượt qua Australia trong cuộc cạnh tranh 2/3 tấm vé vào tứ kết dành cho các đội bóng xếp thứ 3.

Với những màn trình diễn kém cỏi tại vòng bảng, nữ Brazil khó có thể gây bất ngờ trước đội chủ nhà. Nên nhớ rằng đội tuyển nữ Pháp được xem là khắc tinh của các vũ công Samba. Trong 11 năm vừa qua, nữ Brazil không có lần nào giành chiến thắng trước nữ Pháp, thua tới 7/11 trận đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Pháp vs nữ Brazil

Đội tuyển nữ Pháp đã thi đấu 12 trận trong năm 2024, giành chiến thắng 8 trận và thua 4 trận. Trong khi đó, đội tuyển nữ Brazil đạt thành tích thắng 9 và thua 4 sau 13 trận đấu. Hai đội tuyển thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận đấu gần nhất.

Nữ Pháp và nữ Brazil đã gặp nhau tổng cộng 11 lần kể từ năm 2023. Nữ Pháp hoàn toàn áp đảo khi giành đến 7 chiến thắng, 4 trận đấu còn lại kết thúc với kết quả hòa.

Nữ Pháp sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước nữ Brazil kể từ năm 2018.

Thông tin lực lượng nữ Pháp vs nữ Brazil

Nữ Pháp nhiều khả năng không có sự phục vụ của tiền đạo Eugenie Le Sommer do gặp chấn thương trong trận đấu với Canada. Trong khi đó, nữ Brazil thiếu tiền đạo Marta do án treo giò.

Đội hình dự kiến nữ Pháp vs nữ Brazil Nữ Pháp: Peyraud-Magnin; De Almeida, Mbock, Lakrar, Bacha; Dali, Toletti, Geyoro; Diani, Cascarino, Katoto. Nữ Brazil: Lorena; Thais, Rafaelle, Tarciane; Antonia, Yaya, Duda, Yasmim; Ludmila, Adriana, Jhennifer. Dự đoán tỷ số nữ Pháp 2-0 nữ Brazil