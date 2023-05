Nhận định Nam Định vs Hải Phòng, 18h00 ngày 20/5: Chủ nhà mở khúc hoan ca

TPO - Nhận định Nam Định vs Hải Phòng, 18h00 ngày 20/5 trong khuôn khổ vòng 8 Night Wolf V-League 2023 - thông tin lực lượng, phong độ, thành tích đối đầu, đội hình xuất phát dự kiến. Trên sân nhà, Nam Định có cơ hội tìm lại chuỗi phong độ tốt trước đối thủ Hải Phòng đang gặp nhiều vấn đề.

Nhận định trước trận Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định sẽ tiếp đón Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 8 Night Wolf V-League 2023 vào lúc 18h00 ngày 20/5. Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai đội kể từ khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games 32.

Ở vòng đấu gần nhất, Nam Định đã để thua 0-4 trước tân binh CAHN. Trận thua này khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chấm dứt chuỗi trận thăng hoa và trở lại vị trí thứ 4 trên BXH với 12 điểm. Nhưng may mắn cho Nam Định là họ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi để chỉnh đốn đội hình, quên đi thất bại để hướng đến những trận đấu rất căng thẳng trước đó.

Tin vui của Nam Định là việc thủ môn Nguyên Mạnh đã trở lại sau thời gian chấn thương. Cầu thủ quê Nghệ An này là nhân tố góp công lớn vào chuỗi trận thành công trước đó của họ. Có thể nói, với dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi có nét, Nam Định hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu chiến thắng ở vòng 8.

Trong khi đó, đối thủ Hải Phòng ở trong tình thế đáng lo ngại khi mà liên tiếp 5 trận chưa biết thắng. Việc thiếu vắng những ngoại binh chất lượng đã khiến đương kim á quân V-League rơi vào khủng hoảng. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng không được thi đấu trên sân nhà ở vòng 8 nên thiếu đi sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên đất cảng.

Nam Định được đánh giá cao ở Hải Phòng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khoảng cách trình độ của các đội V-League không chênh lệch nhau quá nhiều. HLV Chu Đình Nghiêm cũng là một chiến lược gia rất quái, nhiều kinh nghiệm hơn so với Vũ Hồng Việt. Do đó, trận đấu hứa hẹn có nhiều biến số và sẽ rất quyết liệt. Mục tiêu của hai đội chắc chắn vẫn là 3 điểm để sớm an toàn trong nhóm không phải trụ hạng trước khi nghĩ về những mục tiêu khác.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nam Định vs Hải Phòng

Xét đối đầu, trong 22 lần hai đội gặp nhau, Nam Định thắng 8, hoà 3 và thua đến 11.

Thông tin lực lượng Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định: Vắng Mai Xuân quyết vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Hải Phòng: Có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Khánh, Trọng Đại, Hữu Tuấn, Hạ Long, Khắc Ngọc, Đức Huy, Xuân Tân, Hendrio, Nnamani.

Hải Phòng: Đình Triệu, Mạnh Hùng, Văn Khoa, Văn Tới, Hải Huy, Xuân Trường, Minh Dĩ, Trung Hiếu, Tuấn Anh, Fernandez, Mpande.Bongdaplus dự đoán Nam Định vs Hải Phòng

Dự đoán tỉ số Nam Định 2-1 Hải Phòng