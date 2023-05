Nhận định MU vs Wolves, 21h00 ngày 13/5: Quỷ đỏ trỗi dậy

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Wolves, vòng 36 Ngoại hạng Anh lúc 21h00 ngày 13/5, phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến. MU đang gặp vô số khó khăn trong cuộc đua vào tốp 4, nhưng lợi thế sân nhà hứa hẹn sẽ giúp họ trỗi dậy đúng lúc.

Nhận định trước trận đấu MU vs Wolves

MU tưởng như đã nắm chắc tấm vé dự Champions League khi bỏ xa Liverpool trên bảng xếp hạng và thi đấu ít hơn đối thủ. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Brighton và West Ham khiến Quỷ đỏ chững lại và đối mặt với nguy cơ bật bãi khỏi tốp 4. Tính trong 4 vòng gần nhất, MU chỉ giành 4/12 điểm tối đa, trong khi Liverpool đã thắng 6 trận liên tiếp.

Hiện tại, MU vẫn hơn Liverpool 1 điểm và đá ít hơn 1 trận, nhưng họ không còn tạo ra cảm giác an toàn như trước. Ngược lại, giới mộ điệu cho rằng MU sẽ nhanh chóng bị Liverpool vượt qua nếu tiếp tục thi đấu như các trận gần đây. Suy đoán này hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ Quỷ đỏ đã xuống phong độ trông thấy kể từ khi mất bộ đôi trung vệ chính là Varane và Martinez.

Lindelof và Luke Shaw rất cố gắng bù đắp vào khoảng trống mà Varane và Martinez bỏ lại, nhưng họ không thành công. Chưa kể, lịch thi đấu dày đặc khiến MU gặp vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó là lý do tại sao các ngôi sao của họ thay nhau mắc sai lầm sơ đẳng trong thời gian qua. Trước Brighton, Shaw dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa đúng vào phút cuối cùng. Trước West Ham, De Gea để lọt lưới sau pha đẩy bóng như thủ môn nghiệp dư.

MU phải cải thiện tình hình ngay lập tức nếu không muốn ôm hận khi mùa giải chỉ còn đúng 3 vòng đấu. Dù sao, Quỷ đỏ cũng may mắn khi được trở lại Old Trafford tiếp đón Wolves ở vòng này. Từ lâu, sân nhà đã trở thành điểm tựa vững chắc cho thầy trò Ten Hag. Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, MU đã bất bại 15 trận liên tiếp tại Old Trafford (thắng 12, hòa 3).

Hơn nữa, Wolves đã chính thức trụ hạng sau trận thắng Aston Villa và không còn động lực quá lớn. Đây sẽ là cơ hội tốt cho MU giành trọn vẹn 3 điểm từ đối thủ này và tiếp tục giữ vị trí trong tốp 4.

Phong độ, lịch sử đối đầu MU vs Wolves

MU đang sa sút không phanh với vỏn vẹn 1 trận thắng trong 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Wolves bay cao khi thắng 4/6 trận vừa qua (thua 2). Dù vậy, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía MU khi họ thắng Wolves 4/5 lần gần đây hai đội gặp nhau.

Thông tin lực lượng MU vs Wolves

MU tiếp tục mất Lisandro Martinez, Raphael Varane, Donny van de Beek, McTominay vì chấn thương. Nghiêm trọng hơn, nhiều nguồn tin cho rằng Marcus Rashford cũng vắng mặt ở trận này vì vấn đề ở bắp chân. Đây sẽ là tổn thất rất lớn với MU, bởi lẽ Rashford đang là chân sút số 1 của họ với 29 bàn trên mọi đấu trường.

Ở hướng ngược lại, Wolves chỉ mất 2 cầu thủ không quá quan trọng là Chiquinho và Sasa Kalajdzic.

Đội hình dự kiến MU vs Wolves MU: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial Wolves: Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Toti; Neto, Neves, Lemina, Nunes; Costa, Cunha Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Wolves