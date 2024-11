Nhận định MU vs Chelsea, 23h30 ngày 3/11: Hiệu ứng HLV mới

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Chelsea, Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 3/11. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, đội hình dự kiến của hai đội. Hiệu ứng “thay tướng, đổi vận” hứa hẹn sẽ giúp MU chơi tốt và gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.

Nhận định trước trận đấu MU vs Chelsea

Ngay sau khi sa thải HLV Erik ten Hag, bổ nhiệm Ruud van Nistelrooy làm HLV tạm quyền, MU đã đè bẹp Leicester City 5-1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, Quỷ đỏ có thể ghi 5 bàn vào lưới một đối thủ đến từ giải Ngoại hạng Anh. Không chỉ lối chơi, mà tinh thần và thái độ thi đấu của MU đều khác hẳn so với khi Ten Hag nắm quyền.

Thực tế, đây là hiệu ứng “thay tướng đổi vận” thường thấy trong bóng đá. Sau thời gian dài mệt mỏi vì kết quả kém cỏi với HLV cũ, các cầu thủ có xu hướng được giải tỏa tâm lý, chơi tốt hơn khi có HLV mới. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ cũng nỗ lực hơn thường lệ để “ghi điểm” với HLV mới, qua đó bảo vệ hoặc giành vị trí trong đội hình chính.

MU vì thế hứa hẹn tiếp tục chơi tốt khi tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Ngoại hạng Anh tối nay. So sánh về lực lượng và phong độ, MU đều có phần kém hơn The Blues ở thời điểm này. Tuy nhiên, hiệu ứng HLV mới có thể giúp họ giành điểm từ đối thủ. Quan trọng hơn, điểm tựa Old Trafford sẽ giúp MU khắc chế Chelsea.

Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, MU đã bất bại 11 trận liên tiếp trên sân nhà trước Chelsea (thắng 5, hòa 6). Hôm nay, họ sẽ hướng đến việc thắng Chelsea 3 trận liên tiếp tại Old Trafford lần đầu tiên kể từ tháng 1/1957.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho MU. Ở trận đấu vừa qua, họ thắng đậm Leicester City một phần vì chênh lệch quá lớn giữa đôi bên. Trong khi MU sử dụng đội hình mạnh với quyết tâm giành chiến thắng sau khi sa thải Ten Hag thì Leicester chỉ dùng đội hình dự bị. So với Leicester, Chelsea ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tính từ đầu mùa, Chelsea cũng chơi rất tốt trên sân khách. Trước khi thua Liverpool, The Blues toàn thắng 3 trận sân khách trước Wolves, Bournemouth và West Ham. Với hàng công đang vào phom, The Blues đủ sức phá dớp trong hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, với việc MU đang hưng phấn, Chelsea có lẽ sẽ hài lòng với 1 điểm ra về.

Lịch sử đối đầu, phong độ MU vs Chelsea

Đội hình dự kiến MU vs Chelsea MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson Dự đoán tỷ số: MU 2-2 Chelsea