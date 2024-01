Nhận định Iran vs Syria, 23h00 ngày 31/1: Khó có bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Iran vs Syria - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giống như các trận Australia vs Indonesia, Nhật Bản vs Bahrain, cặp đấu giữa Iran và Syria được đánh giá rất chênh lệch. Một bên là ứng viên số 3 cho chức vô địch, một bên là đội bóng yếu bậc nhất khu vực Tây Á.