Nhận định Hải Phòng vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 4/12: Sức mạnh nhà vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Công an Hà Nội, vòng 4 Night Wolf V-League 2023/2024 lúc 18h00 ngày 4/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. Công an Hà Nội được kỳ vọng thể hiện sức mạnh nhà vô địch khi làm khách của Hải Phòng vào tối nay.

Nhận định trước trận đấu Hải Phòng vs Công an Hà Nội Ở mùa giải trước, CLB Công an Hà Nội (CAHN) tạo ra kỳ tích khi vô địch V-League ngay sau khi thăng hạng. Tuy nhiên, họ lại không thể đánh bại Hải Phòng trong cả 2 lượt trận. Đặc biệt, CAHN đều được đá sân nhà Hàng Đẫy trong cả 2 trận này. Ở giai đoạn 1, họ bị Hải Phòng cầm hòa 1-1. Đến giai đoạn 2, CAHN thua trắng 0-2 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC. Thất bại này khiến đội bóng ngành công an suýt nữa đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ cùng thành phố. Chính vì duyên nợ đó, CAHN quyết tâm thắng trận đấu tối nay. Ngoài việc tiếp tục bám đuổi Thép Xanh Nam Định trên bảng xếp hạng V-League mùa này, họ còn muốn trả món nợ của mùa giải trước. Hơn nữa, đây là thời điểm tốt để CAHN làm điều này. Họ đang chiếm nhiều lợi thế trong chuyến làm khách tại Lạch Tray. CAHN có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, đang tràn đầy hưng phấn cùng tân HLV Gong Oh-kyun. Ngược lại, Hải Phòng đang cực kỳ mệt mỏi sau chuyến hành quân đến Indonesia ở AFC Cup. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng ít nhiều xuống tinh thần khi chính thức bị loại sớm cho dù thi đấu đầy nỗ lực. Trước trận đấu này, Hải Phòng đã đề nghị VPF lùi lịch để có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nhưng bị từ chối. Cho dù đã chơi muộn nhất V-League nhưng Hải Phòng khó lòng hồi phục trạng thái tốt nhất cho trận đấu này. Chính vì vậy, sẽ là bất ngờ lớn nếu họ tiếp tục giành điểm trước CAHN. Phong độ, lịch sử đối đầu Hải Phòng vs Công an Hà Nội Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Công an Hà Nội Hải Phòng mất Phạm Mạnh Hùng vì án treo giò. Trong khi đó, Công an Hà Nội vẫn thiếu Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức vì chấn thương. Khả năng ra sân của Nguyễn Quang Hải vẫn còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Công an Hà Nội Hải Phòng: Đình Triệu, Hoài Dương, Văn Tới, Bissainthe, Hoàng Nam, Mạnh Dũng, Hữu Sơn, Việt Hưng, Tuấn Anh, Lucao, Mpande. Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Tấn Tài, Việt Anh, Tuấn Dương, Văn Thanh, Geovane, Thành Long, Văn Luân, Văn Toản, Elias, Junior Fialho. Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 1-2 Công an Hà Nội CLB của Công Phượng chính thức xuống hạng ở giải VĐQG Nhật Bản Chelsea thắng nghẹt thở Brighton với 10 người Bốc thăm EURO 2024: Italia, Hà Lan rơi vào bảng tử thần A Phi